Собчак и Бузова споют вместе на одной сцене

Журналистка Ксения Собчак и телеведущая Ольга Бузова выступят на одной сцене во время ежегодной "Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация". По словам экс-кандидата в президенты РФ, этот номер должен стать одним из самых запоминающихся на церемонии — сенсацией.
"Вы же ждете, что мы с Бузовой устроим ссору, покажем какую-то взаимную ревность. Нет, ничего это не будет. Оля — большая молодец, она всю жизнь ждала того, что происходит у нее сегодня", — приводит слова Собчак StarHit.
Журналистка (в прошлом — ведущая телестройки "Дом-2") подчеркнула, что долго не следила за творчеством Бузовой, однако сейчас очень радуется успехам артистки. Стоит отметить, что к женскому дуэту присоединится король российской эстрады Филипп Киркоров. Также Собчак по достоинству оценила вокальные данные певицы и считает, что у Бузовой настоящий талант.
Ранее Алла Пугачева выразила недовольство в связи с частым появлением бывшего мужа Филиппа Киркорова в компании с Ольгой Бузовой. Примадонна поставила лайк негативному комментарию пользователя под совместным снимком ведущей "Дома-2" и поп-короля российской эстрады, пишет ura.ru.
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