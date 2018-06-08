Собчак и Бузова споют вместе на одной сцене

"Вы же ждете, что мы с Бузовой устроим ссору, покажем какую-то взаимную ревность. Нет, ничего это не будет. Оля — большая молодец, она всю жизнь ждала того, что происходит у нее сегодня", — приводит слова Собчак StarHit.

Журналистка (в прошлом — ведущая телестройки "Дом-2") подчеркнула, что долго не следила за творчеством Бузовой, однако сейчас очень радуется успехам артистки. Стоит отметить, что к женскому дуэту присоединится король российской эстрады Филипп Киркоров. Также Собчак по достоинству оценила вокальные данные певицы и считает, что у Бузовой настоящий талант.

Ранее Алла Пугачева выразила недовольство в связи с частым появлением бывшего мужа Филиппа Киркорова в компании с Ольгой Бузовой. Примадонна поставила лайк негативному комментарию пользователя под совместным снимком ведущей "Дома-2" и поп-короля российской эстрады, пишет ura.ru.