Пользователи сети уверены, что дочь Виторгана похожа на Ксению Собчак

45-летний Максим Виторган проводит время с дочерью Полиной в Великобритании.
С отдыха актер опубликовал в Instagram фото дочери. Многие подписчики сразу же отметили сходство 21-летней Полины с женой Виторгана — 36-летней Ксенией Собчак.
Это не первый раз, когда пользователи сети сравнивают Полину и Ксению: в прошлом году дочь Виторгана снялась в нежной фотосессии, и уже тогда многие отметили, как сильно молодая актриса похожа на Собчак.
Ранее Максим был женат на актрисе Виктории Верберг, от брака с которой у него двое взрослых детей: Полина и Даниил. Сейчас актер состоит в браке с Ксенией Собчак, в ноябре 2016 года у них родился сын Платон, пишет mail.ru.
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