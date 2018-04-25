Пользователи сети уверены, что дочь Виторгана похожа на Ксению Собчак

С отдыха актер опубликовал в Instagram фото дочери. Многие подписчики сразу же отметили сходство 21-летней Полины с женой Виторгана — 36-летней Ксенией Собчак.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 24 Апр 2018 в 6:44 PDT

Это не первый раз, когда пользователи сети сравнивают Полину и Ксению: в прошлом году дочь Виторгана снялась в нежной фотосессии, и уже тогда многие отметили, как сильно молодая актриса похожа на Собчак.

Ранее Максим был женат на актрисе Виктории Верберг, от брака с которой у него двое взрослых детей: Полина и Даниил. Сейчас актер состоит в браке с Ксенией Собчак, в ноябре 2016 года у них родился сын Платон, пишет mail.ru.