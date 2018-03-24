Собчак выставила в Instagram свой красноречивый снимок с огромным животом

Экс-кандидат на пост президента России Ксения Собчак опубликовала свой снимок в Instagram: на нем она в купальнике и с огромным животом. В подписи к фото она дала понять, что на кадре — ее прошлая беременность. Однако слухи, что телеведущая и светская львица в интересном положении, не утихают, пишут Дни.ру. И снимок в соцсети можно воспринять как намек.
Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года - с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днём воды - этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России. Инициативу президента компании ENHEL Group @yulia.enhel, которая знает пожалуй все о качестве воды, поддержали очень многие звёзды и компании мирового уровня различными активностями - чтобы привлечь как можно больше людей, напомнить им о том как важна качественная вода. В буквальном смысле ребята реконструируют как вода может спасти жизнь - на примере аппаратов по обогащению воды для благотворительного аукциона. До конца сегодняшнего дня ещё продлится #sosgiveaway на странице у Лены @lenaperminova - любой желающий может перевести 250 рублей и более в помощь девочке Виталии и поучаствовать в розыгрыше подарков от @enhel_official ! Я за, а Вы? #важнакаждая💧
Слухи о второй беременности Ксении Собчак стали курсировать после того, как она неожиданно расплакалась во время дебатов с Владимиром Жириновским. Именно тогда бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты и телеведущей поклонники связали с тем, что Собчак ждет второго ребенка.
Масла в огонь подлил шоумен Андрей Малахов, сообщив, что в светских кругах утверждают, что супруга Максима Виторгана находится уже на 4-6 месяце беременности. Сама же звезда обсуждений на данную тему избегает и четких ответов не дает. Словом, сохраняет интригу.
Первого ребенка Ксении Собчак зовут Платон.
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