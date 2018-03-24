Собчак выставила в Instagram свой красноречивый снимок с огромным животом

Слухи о второй беременности Ксении Собчак стали курсировать после того, как она неожиданно расплакалась во время дебатов с Владимиром Жириновским. Именно тогда бурную эмоциональную реакцию кандидата в президенты и телеведущей поклонники связали с тем, что Собчак ждет второго ребенка.

Масла в огонь подлил шоумен Андрей Малахов, сообщив, что в светских кругах утверждают, что супруга Максима Виторгана находится уже на 4-6 месяце беременности. Сама же звезда обсуждений на данную тему избегает и четких ответов не дает. Словом, сохраняет интригу.

Первого ребенка Ксении Собчак зовут Платон.