Сергей Шнуров признался, почему разводится с женой Матильдой

Главный редактор журнала Сергей Минаев спросил у артиста, к кому можно уйти от такого известного человека. Тот в ответ лишь пожал плечами.

Сергей Шнуров,

музыкант:

— Сам голову сломал. Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз.

Ранее ходили слухи, будто бы причиной развода стали измены Сергея Матильде. Шнуров даже публично сознался в том, что он "гулял" от жены. Однако внезапно вскрылись новые подробности его разрыва с супругой, пишет журнал "7 дней".

Возможно, это Матильда ушла от известного музыканта к другому.

Напомним, что новость о разводе в семье лидера "Ленинграда" появилась в конце мая. Сергей Шнуров тогда написал в Instagram:

— С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо.

Бывшая солистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс сообщила, что раставание Сергея и Матильды произошло из-за пристрастия музыканта к выпивке. Однако эта версия не нашла своего подтверждения.

Отрывок из интервью Esquire

Минаев: — Когда мы говорили с тобой год назад, ты сказал: "Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла". Сейчас вы решили развестись. Что произошло за эти 12 месяцев?

Шнуров: — Столько всего, что можно книгу написать.

Минаев: — Чувствуешь себя виноватым в разводе?

Шнуров: — Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку.

Минаев: — Озлобленные читательницы пишут тебе в комментариях — "до..." (изменял жене - прим. altapress.ru) Причина в этом?

Шнуров: — К сожалению, нет.

Минаев: — Матильда ушла от тебя?

Шнуров: — К сожалению, да.

Минаев: — Ты как-то пытался эту чашку склеить? Вернуть отношения?

Шнуров: — Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз.

Минаев: — К кому же можно уйти от Шнура?

Шнуров: — Да сам голову сломал.