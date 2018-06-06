Сергей Шнуров признался, почему разводится с женой Матильдой

Лидер группировки "Ленинград" в интервью журналу Esquire открыл причину расставания с женой. Как признался музыкант, Матильда сама ушла от него. И расставание не связано с изменой.
Главный редактор журнала Сергей Минаев спросил у артиста, к кому можно уйти от такого известного человека. Тот в ответ лишь пожал плечами.
Сергей Шнуров,
музыкант:
— Сам голову сломал. Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз.
Ранее ходили слухи, будто бы причиной развода стали измены Сергея Матильде. Шнуров даже публично сознался в том, что он "гулял" от жены. Однако внезапно вскрылись новые подробности его разрыва с супругой, пишет журнал "7 дней".
Возможно, это Матильда ушла от известного музыканта к другому.
Напомним, что новость о разводе в семье лидера "Ленинграда" появилась в конце мая. Сергей Шнуров тогда написал в Instagram:
— С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо.
Бывшая солистка группировки "Ленинград" Алиса Вокс сообщила, что раставание Сергея и Матильды произошло из-за пристрастия музыканта к выпивке. Однако эта версия не нашла своего подтверждения.
Отрывок из интервью Esquire
Минаев: — Когда мы говорили с тобой год назад, ты сказал: "Матильда не сделала меня лучше, она меня просто спасла". Сейчас вы решили развестись. Что произошло за эти 12 месяцев?
Шнуров: — Столько всего, что можно книгу написать.
Минаев: — Чувствуешь себя виноватым в разводе?
Шнуров: — Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку.
Минаев: — Озлобленные читательницы пишут тебе в комментариях — "до..." (изменял жене - прим. altapress.ru) Причина в этом?
Шнуров: — К сожалению, нет.
Минаев: — Матильда ушла от тебя?
Шнуров: — К сожалению, да.
Минаев: — Ты как-то пытался эту чашку склеить? Вернуть отношения?
Шнуров: — Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз.
Минаев: — К кому же можно уйти от Шнура?
Шнуров: — Да сам голову сломал.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.