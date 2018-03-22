Facebook обвинили в "утечке данных" миллионов пользователей. Как защитить себя?

В чем суть скандала о потере данных

Информацию разгласил бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли. В 2014 году профессор Кембриджского университета Александр Коган создал психологический тест.

Его участники должны были скачать приложение, а потом получали небольшое материальное вознаграждение. В конце они также давали разрешение на доступ к информации с их фейсбук-страниц, а также к информации со страниц всех их друзей. По данным The Guardian, около 320 тысяч человек прошли тест. В среднем у каждого было около 160 друзей.

Позже такой метод сбора информации был запрещен правилами Facebook. Соцсеть ограничивает доступ к личным и публичным данных своих пользователей для сторонних организаций.

Коган объяснил Facebook, что собирает информацию в исследовательских целях, но все же передал ее Cambridge Analytica, которая работала с штабом Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании.

Помогла ли собранная информация штабу Трампа, не известно. Однако Кристофер Уайли сознался, что используя данные, он составлял психологические и политические портреты пользователей, а затем подбирал для них политическую рекламу, которая должна была лучше всего сработать.

Facebook обвинения в свой адрес отрицал до 20 марта. Обнаружив приложение Когана в 2015 году, соцсеть удалила его и потребовала от профессора и компаний, которым он передавал данные, уничтожить их. Они якобы заверили Facebook, что сделали это.

После того, как Cambridge Analytica заподозрили в сохранении данных в обход запрета, Facebook заблокировала Когана и Cambridge Analytica в соцсети.

При этом в Facebook уверяет, что Коган получил доступ к информации пользователей легально, ведь участники теста разрешили использовать свои данные и данные друзей. А Cambridge Analytica якобы не знала, что данные им передали в нарушении закона, но как только узнала, всю информацию удалила.

Как защитить свои данные на Facebook

1.Прекратить авторизацию через Facebook

Не проходите авторизацию через Facebook на сомнительных сайтах. Радикальное решение — не делать этого вообще ни на каких сайтах. Опцию можно отключить в настройках аккаунта соцсети, советуют эксперты BBC.

Для этого нужно в своем аккаунте войти в меню "Настройки приложений", нажать кнопку "редактировать" в меню "Приложения, веб-сайты и плагины" и выбрать опцию "отключить платформу".

2. Ограничить права приложений

Либо можно ограничить права приложений: в настройках аккаунта закрыть для них доступ к определенной информации. Например, к своей дате рождения, месту жительства, данным о членах семьи и так далее.

3. Удалить свой аккаунт на Facebook

Можно вообще перестать пользоваться соцсетью и удалить свой аккаунт — это самый надежный способ. После скандала был запущен флэшмоб, призывающий к этому, с тегом #DeleteFacebook. Однако данные о вас все равно останутся на страницах друзей.

4. Поинтересоваться, что о вас знает Facebook

По действующему законодательству, пользователь имеет право обратиться в любую коммерческую компанию с запросом, потребовав предоставить всю информацию о нем, которой эта компания располагает.

Когда в 2011 году в Facebook с подобным запросом обратился австрийский активист Макс Шремс, в ответ ему выдали CD, на который было записано 1200 файлов.

Так он узнал, что соцсеть хранит информацию об IP-адресах всех устройств, с которых он когда-либо заходил на сайт Facebook, полный архив всей его переписки, историю его перемещений и даже информацию, которую сам он был уверен, что удалил - некоторые личные сообщения, статусы и публикации на своей стене.

Права "быть полностью забытым" в социальной сети пока что в законах не предусмотрено.

Цукерберг заявил об усилении защиты

Основатель Facebook Марк Цукерберг 20 марта признал вину соцсети и представил план "по возвращению доверия пользователей", рассказывает vc.com.