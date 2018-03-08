Переписка 400 пользователей "ВКонтакте" оказалась в открытом доступе

Причиной утечки стало использование небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам, например, сторонним сервисам аналитики. На этот раз — сервису SimilarWeb.

Чтобы избежать утечки данных представители социальной сети рекомендовали пользоваться официальным приложением, так как оно защищено от перехвата https-трафика, а также не использовать VPN-сервисы от непроверенных разработчиков.