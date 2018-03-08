Переписка 400 пользователей "ВКонтакте" оказалась в открытом доступе

Вчера, 13:42.
Жизнь

Соцсеть "ВКонтакте" заявила об утечке переписки 400 пользователей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу социальной сети. Информация о проблеме появилась вечером 6 марта, доступ к информации пострадавших пользователей был оперативно отключен.

Компьютер. Телефон.
Компьютер. Телефон. Фото: СС0.

Причиной утечки стало использование небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам, например, сторонним сервисам аналитики. На этот раз — сервису SimilarWeb.

Чтобы избежать утечки данных представители социальной сети рекомендовали пользоваться официальным приложением, так как оно защищено от перехвата https-трафика, а также не использовать VPN-сервисы от непроверенных разработчиков.

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