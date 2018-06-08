Facebook по ошибке рассекретил личные публикации 14 млн пользователей

Публикации, предназначенные для узкого круга подписчиков, которые люди размещали в Facebook, стали доступны всем желающим. Владельцы аккаунтов об этом не знали, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Vergeсо.
Сбой произошел из-за ошибки в настройках. Данные учетных записей изменились без ведома их владельцев. Это произошло с 18 по 27 мая, сотрудники Facebook выявили ошибку 22 мая. Но настройки уже опубликованных сообщений изменили только пять дней спустя. Причиной ошибки стало испытание новой функции в соцсети.
Администрация принесла пользователям извинения и уже начала их оповещать. "Мы хотели бы извиниться за эту ошибку", — заявил Эрин Иган, отвечающий в Facebook за защиту персональных данных. По его словам, сбой в системе уже исправлен.
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