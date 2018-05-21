Google будет собирать и хранить письма пользователей

"Мы собираем сведения об устройствах (такие как модель, версия операционной системы, уникальные идентификаторы устройства, а также данные о мобильной сети и номер телефона)", — говорится в пользовательском соглашении.

кроме того, Google будет собирать "контент, который вы создаете, загружаете или получаете от других пользователей. К нему относятся письма, фотографии и видео".

Корпорация поясняет, что изменения вводят для удобства пользователей. Однако источник обращает внимание на то, что недавно конгресс США одобрил так называемый CLOUD Act, который упростит властям доступ к данным независимо от геолокации юзера. Google и Facebook же будут делиться информацией.