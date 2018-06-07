8 городов Алтайского края почти не используют возможности интернета

В шести малых городах Алтайского края полностью отсутствуют местные цифровые сервисы, которые делают жизнь более удобной. Это онлайн-такси, заказ еды, покупка билетов через интернет и так далее. Еще в двух городах они представлены слабо. И даже те возможности, что доступны, жители малых городов почти не используют. Например, не делают покупки онлайн.
Эти данные содержатся в отчете исследования, которое провела Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ совместно с "Яндекс.Такси".
К алтайским городам, в которых нет местных цифровых сервисов, относятся:
- Яровое
- Алейск
- Горняк
- Змеиногорск
- Заринск
- Камень-на-Оби
А в Белокурихе и Славгороде такие сервисы развиты очень слабо.
Во всех этих городах есть широкополосный доступ в интернет от нескольких провайдеров. Есть и скоростной мобильный интернет.
Сети развиты, а услуги нет
Исследователи отмечают, что у цифровизации есть два этапа — первичный и вторичный. На первом создается необходимая инфраструктура для доступа в интернет. А на втором — развиваются навыки использования интернета у населения или "цифровые компетенции".
В России в последние годы уделяли внимание первой задаче. Цифровизация рассматривалась как механизм преодоления цифрового неравенства между крупными городами и селами.
Показатели здесь достигнуты хорошие: 74% россиян имеют доступ в интернет, 176% мобильную связь (считают SIM-карты, а не абонентов, — прим. altapress.ru), 98% мобильный интернет. В Алтайском крае в начале 2017 года 68,4% домохозяйств имели доступ к интернету.
Анализируя вторичный этап цифровизации, исследователи обнаружили явные проблемы. Только в 56 российских городах местные цифровые сервисы развиты на высоком уровне. К ним относятся мегаполисы и столицы субъектов федерации. Барнаул вошел в их число.
Еще в 32 городах цифровые сервисы развиты на хорошем уровне. В Алтайском крае таким городом стал Бийск.
В 130 российских городах средний уровень развития цифровых сервисов, в 75 — низкий. А в 819 городах местные цифровые услуги отсутствуют совсем. Как правило, это малые города с численностью населения около 25 тыс. человек.
Общаются в соцсетях и только
Среди огромных возможностей, которые дает интернет, жители малых российских городов в основном используют только одну — общение в социальных сетях.
Лишь 31% респондентов из малых городов сказали, что ищут товары и услуги в интернете (в больших — 52%), никогда не покупали товары и услуги в онлайне 60% жителей (в миллионниках — 40%).
Жители малых городов сообщили, что предпочитают покупки в обычных магазинах. У них просто нет привычки к покупкам в Сети, предполагают авторы исследования.
В малых городах жители почти не пользуются госуслугами местных органов власти и бюджетных учреждений в онлайне. Вроде записи на прием к врачу, решения вопросов из сферы ЖКХ и так далее. При этом федеральными пользуются — оплата штрафов, налогов, оформление документов и другими.
Причины "ненужности" интернета
На то, что горожане не используют цифровые сервисы, влияют несколько факторов. Самый очевидный — отсутствие таких услуг (когда речь идет о местных сервисах в малых городах). Однако он не единственный. Также имеют значение:
- возраст населения: пожилые люди интернетом пользуются менее активно, чем молодые;
- образование: чем оно лучше, тем больше человек использует цифровые возможности;
- уровень доходов: люди с высокими доходами больше используют интернет;
- уровень социально-экономического развития: в России, где цифровая инфраструктура развита, влияние оказывает "отсутствие необходимости" в интернете и низкая цифровая грамотность;
- тип и размер населенного пункта: использование интернета в селах и малых городах значительно ниже, чем в миллионниках, здесь проявляется суммарное влияние всех предыдущих факторов.
Внедрение в городах местных цифровых услуг может хорошо сказаться на развитии навыков использования интернета у жителей малых городов, считают авторы исследования.
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