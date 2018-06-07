8 городов Алтайского края почти не используют возможности интернета

Эти данные содержатся в отчете исследования, которое провела Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ совместно с "Яндекс.Такси".

К алтайским городам, в которых нет местных цифровых сервисов, относятся:

Яровое

Алейск

Горняк

Змеиногорск

Заринск

Камень-на-Оби

А в Белокурихе и Славгороде такие сервисы развиты очень слабо.

Во всех этих городах есть широкополосный доступ в интернет от нескольких провайдеров. Есть и скоростной мобильный интернет.

Сети развиты, а услуги нет

Исследователи отмечают, что у цифровизации есть два этапа — первичный и вторичный. На первом создается необходимая инфраструктура для доступа в интернет. А на втором — развиваются навыки использования интернета у населения или "цифровые компетенции".

В России в последние годы уделяли внимание первой задаче. Цифровизация рассматривалась как механизм преодоления цифрового неравенства между крупными городами и селами.

Показатели здесь достигнуты хорошие: 74% россиян имеют доступ в интернет, 176% мобильную связь (считают SIM-карты, а не абонентов, — прим. altapress.ru), 98% мобильный интернет. В Алтайском крае в начале 2017 года 68,4% домохозяйств имели доступ к интернету.

Анализируя вторичный этап цифровизации, исследователи обнаружили явные проблемы. Только в 56 российских городах местные цифровые сервисы развиты на высоком уровне. К ним относятся мегаполисы и столицы субъектов федерации. Барнаул вошел в их число.

Еще в 32 городах цифровые сервисы развиты на хорошем уровне. В Алтайском крае таким городом стал Бийск.

В 130 российских городах средний уровень развития цифровых сервисов, в 75 — низкий. А в 819 городах местные цифровые услуги отсутствуют совсем. Как правило, это малые города с численностью населения около 25 тыс. человек.

Общаются в соцсетях и только

Среди огромных возможностей, которые дает интернет, жители малых российских городов в основном используют только одну — общение в социальных сетях.

Лишь 31% респондентов из малых городов сказали, что ищут товары и услуги в интернете (в больших — 52%), никогда не покупали товары и услуги в онлайне 60% жителей (в миллионниках — 40%).

Жители малых городов сообщили, что предпочитают покупки в обычных магазинах. У них просто нет привычки к покупкам в Сети, предполагают авторы исследования.

В малых городах жители почти не пользуются госуслугами местных органов власти и бюджетных учреждений в онлайне. Вроде записи на прием к врачу, решения вопросов из сферы ЖКХ и так далее. При этом федеральными пользуются — оплата штрафов, налогов, оформление документов и другими.

Причины "ненужности" интернета

На то, что горожане не используют цифровые сервисы, влияют несколько факторов. Самый очевидный — отсутствие таких услуг (когда речь идет о местных сервисах в малых городах). Однако он не единственный. Также имеют значение:

возраст населения: пожилые люди интернетом пользуются менее активно, чем молодые;

пожилые люди интернетом пользуются менее активно, чем молодые; образование: чем оно лучше, тем больше человек использует цифровые возможности;

чем оно лучше, тем больше человек использует цифровые возможности; уровень доходов: люди с высокими доходами больше используют интернет;

люди с высокими доходами больше используют интернет; уровень социально-экономического развития: в России, где цифровая инфраструктура развита, влияние оказывает "отсутствие необходимости" в интернете и низкая цифровая грамотность;

в России, где цифровая инфраструктура развита, влияние оказывает "отсутствие необходимости" в интернете и низкая цифровая грамотность; тип и размер населенного пункта: использование интернета в селах и малых городах значительно ниже, чем в миллионниках, здесь проявляется суммарное влияние всех предыдущих факторов.

Внедрение в городах местных цифровых услуг может хорошо сказаться на развитии навыков использования интернета у жителей малых городов, считают авторы исследования.