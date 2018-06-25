На выборах в сентябре в Алтайском крае, кроме губернатора, выберут еще 460 человек

9 сентября в Алтайском крае выберут не только губернатора, но и 46 глав сельсоветов и 414 депутатов, сообщает крайизбирком.

5 фактов о предстоящих муниципальных выборах Почти 147 тыс. избирателей смогут принять в них участие. Будут по-новой сформированы парламенты Косихинского, Красногорского районов и Змеиногорска. Выборы пройдут в 100 селах и городских поселениях, включая Змеиногорск, Камень-на-Оби и Горняк. На выборах будут работать 236 участковых комиссий. 299 депутатских мандатов разыграют на основных выборах депутатов сельсоветов. Ранее altapress.ru сообщал 7 главных фактов о выборах губернаторов.