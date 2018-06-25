На выборах в сентябре в Алтайском крае, кроме губернатора, выберут еще 460 человек

9 сентября в Алтайском крае выберут не только губернатора, но и 46 глав сельсоветов и 414 депутатов, сообщает крайизбирком.
5 фактов о предстоящих муниципальных выборах
- Почти 147 тыс. избирателей смогут принять в них участие.
- Будут по-новой сформированы парламенты Косихинского, Красногорского районов и Змеиногорска.
- Выборы пройдут в 100 селах и городских поселениях, включая Змеиногорск, Камень-на-Оби и Горняк.
- На выборах будут работать 236 участковых комиссий.
- 299 депутатских мандатов разыграют на основных выборах депутатов сельсоветов.
Ранее altapress.ru сообщал 7 главных фактов о выборах губернаторов.
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