На выборах в сентябре в Алтайском крае, кроме губернатора, выберут еще 460 человек

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Политика

9 сентября в Алтайском крае выберут не только губернатора, но и 46 глав сельсоветов и 414 депутатов, сообщает крайизбирком. 

Выборы.
Выборы. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

5 фактов о предстоящих муниципальных выборах

  1. Почти 147 тыс. избирателей смогут принять в них участие.
  2. Будут по-новой сформированы парламенты Косихинского, Красногорского районов и Змеиногорска.
  3. Выборы пройдут в 100 селах и городских поселениях, включая Змеиногорск, Камень-на-Оби и Горняк.
  4. На выборах будут работать 236 участковых комиссий.
  5. 299 депутатских мандатов разыграют на основных выборах депутатов сельсоветов. 

Ранее altapress.ru сообщал 7 главных фактов о выборах губернаторов.

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