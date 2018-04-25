Эксперт рассказал, что будет с ценами на зерно в Алтайском крае

Цены на пшеницу в Алтайском крае в ближайшие несколько месяцем могут вырасти. Об этом 24 апреля в ходе пресс-конференции сообщил гендиректор "Института конъюнктуры аграрного рынка" Дмитрий Рылько.
Как отмечает эксперт, уже сейчас качественную пшеницу для мукомольных партий зернопереработчики региона покупают по более высокой цене, чем ранее.
Ее стоимость доходит до 7,5-8 тысяч рублей за тонну с НДС и доставкой до элеватора.
Дмитрий Рылько,
генеральный директор "Института конъюнктуры аграрного рынка":
— Я думаю, что до конца сезона цены на пшеницу в Сибири вряд ли упадут. Мы предполагаем, что они будут расти. Сейчас отмечается даже не дефицитность, а растущая ценность качественного зерна. Подстегивает ситуацию гигантский экспорт зерновых, который продолжает увеличиваться.
По прогнозам ИКАР, запасы зерна к концу сельскохозяйственного года могут оказаться не столь большими, как предполагалось ранее.
Наиболее заметными темпами в Алтайском крае дорожают масличные культуры. Только за неделю с 13 по 20 апреля рапс и соя прибавили в цене 1,2 тысяч рублей за тонну. После серьезного провала начали выправляться цены и на подсолнечник. Его стоимость сейчас составляет 17,6 тысяч рублей.
Нестабильная ценовая ситуация на сельхозпродукцию стала причиной существенного снижения доходности алтайских предприятия. По данным ИКАР, в 2017 году они смогли заработать почти на треть меньше, чем годом ранее.
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