Эксперт рассказал, что будет с ценами на зерно в Алтайском крае

Сегодня, 15:07.
Экономика

Цены на пшеницу в Алтайском крае в ближайшие несколько месяцем могут вырасти. Об этом 24 апреля в ходе пресс-конференции сообщил гендиректор "Института конъюнктуры аграрного рынка" Дмитрий Рылько.

Зерно.
Зерно. Фото: СС0.

Как отмечает эксперт, уже сейчас качественную пшеницу для мукомольных партий зернопереработчики региона покупают по более высокой цене, чем ранее.

Ее стоимость доходит до 7,5-8 тысяч рублей за тонну с НДС и доставкой до элеватора. 

Дмитрий Рылько,
генеральный директор "Института конъюнктуры аграрного рынка": 

— Я думаю, что до конца сезона цены на пшеницу в Сибири вряд ли упадут. Мы предполагаем, что они будут расти. Сейчас отмечается даже не дефицитность, а растущая ценность качественного зерна. Подстегивает ситуацию гигантский экспорт зерновых, который продолжает увеличиваться. 

Дмитрий Рылько.
Дмитрий Рылько.

По прогнозам ИКАР, запасы зерна к концу сельскохозяйственного года могут оказаться не столь большими, как предполагалось ранее.  

Наиболее заметными темпами в Алтайском крае дорожают масличные культуры. Только за неделю с 13 по 20 апреля рапс и соя прибавили в цене 1,2 тысяч рублей за тонну. После серьезного провала начали выправляться цены и на подсолнечник. Его стоимость сейчас составляет 17,6 тысяч рублей. 

Нестабильная ценовая ситуация на сельхозпродукцию стала причиной существенного снижения доходности алтайских предприятия. По данным ИКАР, в 2017 году они смогли заработать почти на треть меньше, чем годом ранее.  

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