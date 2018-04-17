"Вышли в поле и утонули": почему на Алтае раньше срока началась посевная

Сегодня, 11:12.
Экономика

В трех районах Алтайского края (Михайловском, Табунском и Ключевском) стартовали весенние полевые работы. В остальных районах ждут пока просохнет земля. По словам первого вице-премьера региона Александра Лукьянова, некоторые аграрии пытались выйти в поля, но "потопили" трактора и вернулись обратно.  

Посевная в Алтайском крае.
Посевная в Алтайском крае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В 2018 году весенние полевые работы стартовали в Алтайском крае на 5-7 дней раньше среднемноголетних сроков. Это связано с особенностями нынешнего сезона: из-за высокой вероятности почвенной засухи и нехватки влаги аграриям необходимо приложить все усилия, чтобы ее сохранить и минимизировать испарение. 

Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:

— По традиции первыми в Алтайском крае в поля выходят бригады сельхозпредприятия "Партнер" Михайловского района и хозяйства Гукова из Ключей. Их главная задача — максимально сохранить влагу в почве. Из-за малоснежной зимы во многих районах края отмечается ее дефицит. 

В 2018 году площадь пашни в Алтайском крае останется на прежнем уровне и составит 5,4 млн га. Для проведения работ полностью готов посевной материал: его необходимо около 590 тыс тонн. В хозяйствах имеется 75% от необходимого запаса ГСМ. 

Весной в поля выйдет 16,5 тыс. тракторов, 880 посевных комплексов и около 7 тыс. сеялочных агрегатов.  

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