"Вышли в поле и утонули": почему на Алтае раньше срока началась посевная

В 2018 году весенние полевые работы стартовали в Алтайском крае на 5-7 дней раньше среднемноголетних сроков. Это связано с особенностями нынешнего сезона: из-за высокой вероятности почвенной засухи и нехватки влаги аграриям необходимо приложить все усилия, чтобы ее сохранить и минимизировать испарение.

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

— По традиции первыми в Алтайском крае в поля выходят бригады сельхозпредприятия "Партнер" Михайловского района и хозяйства Гукова из Ключей. Их главная задача — максимально сохранить влагу в почве. Из-за малоснежной зимы во многих районах края отмечается ее дефицит.

В 2018 году площадь пашни в Алтайском крае останется на прежнем уровне и составит 5,4 млн га. Для проведения работ полностью готов посевной материал: его необходимо около 590 тыс тонн. В хозяйствах имеется 75% от необходимого запаса ГСМ.

Весной в поля выйдет 16,5 тыс. тракторов, 880 посевных комплексов и около 7 тыс. сеялочных агрегатов.

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