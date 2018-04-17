"Вышли в поле и утонули": почему на Алтае раньше срока началась посевная

В трех районах Алтайского края (Михайловском, Табунском и Ключевском) стартовали весенние полевые работы. В остальных районах ждут пока просохнет земля. По словам первого вице-премьера региона Александра Лукьянова, некоторые аграрии пытались выйти в поля, но "потопили" трактора и вернулись обратно.
В 2018 году весенние полевые работы стартовали в Алтайском крае на 5-7 дней раньше среднемноголетних сроков. Это связано с особенностями нынешнего сезона: из-за высокой вероятности почвенной засухи и нехватки влаги аграриям необходимо приложить все усилия, чтобы ее сохранить и минимизировать испарение.
Александр Лукьянов,
первый вице-премьер правительства Алтайского края:
— По традиции первыми в Алтайском крае в поля выходят бригады сельхозпредприятия "Партнер" Михайловского района и хозяйства Гукова из Ключей. Их главная задача — максимально сохранить влагу в почве. Из-за малоснежной зимы во многих районах края отмечается ее дефицит.
В 2018 году площадь пашни в Алтайском крае останется на прежнем уровне и составит 5,4 млн га. Для проведения работ полностью готов посевной материал: его необходимо около 590 тыс тонн. В хозяйствах имеется 75% от необходимого запаса ГСМ.
Весной в поля выйдет 16,5 тыс. тракторов, 880 посевных комплексов и около 7 тыс. сеялочных агрегатов.
- Чем грозит резкое увеличение посевов рапса в Алтайском крае
- "Психологический шок": что говорят о форуме с Путиным алтайские аграрии и власти
- Эксперты: почему рекордный экспорт не принес облегчения ни крестьянам, ни мукомолам
- Сюжет: Агропромышленный комплекс
- Сюжет: Паводок на Алтае
- Сюжет: Паводок на Алтае 2018
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.