Фото с суровой русской весной

В апреле кажется, что приходит настоящая весна. Однако снимки сегодняшней утренней подборки наглядно демонстрируют, что такое суровая российская весна.

Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Суровая российская весна. Фото: СС0. Самые важные новости — в телеграм-канале altapress.ru Источник