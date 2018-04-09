ФСБ предупреждает, что одно из зданий Алтайского госуниверситета захватят условные террористы

Первые два дня тренировки специалисты будут отрабатывать оперативно-розыскные мероприятия. А к активной фазе учений с захватом учебного заведения условными террористами приступят 12 апреля. Здесь силовики будут работать с 8:00 до 16:00.

В учениях примут участие подразделения УФСБ, полиции, погрануправления, МЧС, Следкома, Нацгвардии, Федеральной службы охраны, УФСИН, Минобороны и органов местного самоуправления.

Предупреждение от УФСБ

Во время учений в Бийске и Бийском районе возможны досмотр. Ограничение движения транспорта и граждан коснется прилегающих к бийскому филиалу АлтГУ улиц и будет действовать 12 апреля с 08:00 до 13:00.