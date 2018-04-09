ФСБ предупреждает, что одно из зданий Алтайского госуниверситета захватят условные террористы

С 10 по 12 апреля в Алтайском крае пройдут учения, в ходе которых по легенде группа террористов захватит бийский филиал Алтайского государственного университета. По данным краевого управления ФСБ, антитеррористические учения будут вестись на территории Бийска и в Бийском районе.
Первые два дня тренировки специалисты будут отрабатывать оперативно-розыскные мероприятия. А к активной фазе учений с захватом учебного заведения условными террористами приступят 12 апреля. Здесь силовики будут работать с 8:00 до 16:00.
В учениях примут участие подразделения УФСБ, полиции, погрануправления, МЧС, Следкома, Нацгвардии, Федеральной службы охраны, УФСИН, Минобороны и органов местного самоуправления.
Предупреждение от УФСБ
Во время учений в Бийске и Бийском районе возможны досмотр. Ограничение движения транспорта и граждан коснется прилегающих к бийскому филиалу АлтГУ улиц и будет действовать 12 апреля с 08:00 до 13:00.
— Оперативный штаб обращается к населению с просьбой с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.
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