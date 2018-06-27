Футбольный вклад: Сбербанк использовал товарный знак FIFA без согласования

Сбербанк не согласовал упоминание в своем продукте чемпионата мира по футболу с FIFA — правообладательницей товарного знака "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018". Сбербанк в конце прошлой недели получил от представителя FIFA письмо с просьбой устранить нарушение.

Сейчас Сбербанк убрал с сайта — из описания вклада — упоминание чемпионата, но не отказался от ассоциации с главным футбольным турниром. "Выход из группы не предел" — гласит надпись на страничке вклада с изображением медведя.

Представитель Сбербанка заявил, что банк находится в рабочем контакте с представителями FIFA, все замечания принимаются во внимание, проводится необходимая работа, и подчеркнул, что банк действует по нормам российского и международного права.

Сбербанк может упоминать чемпионат мира только при проведении совместных мероприятий с Visa, заявил близкий к FIFA источник. У Сбербанка — эксклюзивное право выпускать карты с символом чемпионата, волком Забивакой, его предоставила Visa — глобальный спонсор чемпионата.

"Побеждай!"

Ставка вклада "Побеждай", который можно открыть на полгода, внеся сумму минимум 50 000 руб., самая высокая в банке — 6% годовых, лучшая ставка базового вклада сейчас всего 4,45% годовых, если клиент открывает его онлайн. За первые пять дней клиенты открыли свыше 192 000 вкладов "Побеждай" на общую сумму 68 млрд рублей.

Сбербанк потратил на то, чтобы предложить футбольный вклад, всего 12 часов.