Гастроли только в Европе. Концерт Ани Лорак в Новосибирске отменен

Украинская певица Ани Лорак не выступит с ноябрьским концертом в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте nsk.kassy.ru , где можно было приобрести билеты на шоу.

Выступление Ани Лорак в столице Новосибирской области было запланировано на 25 ноября 2022 года. Однако теперь в гастрольном графике, опубликованном на официальном сайте артистки, значатся только европейские города.

В октябре певица представит свою музыкальную программу в немецких городах Альтэттинг, Гамбург, Лембо, Нюрнберг и Оффенбах, а также в чешской Праге. В ноябре в графике гастролей значатся еще два города в Германии — Дортмунд и Карлсруэ.

Напомним, российская певица и любимица подростков Клава Кока приедет на Яровое 13 августа. Цена билета на концерт Клавы Коки, исполнительницы хитов «Краш» и «Покинула чат», — 2 тыс. рублей.