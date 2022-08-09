9 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Шоу-бизнес

Гастроли только в Европе. Концерт Ани Лорак в Новосибирске отменен

Украинская певица Ани Лорак не выступит с ноябрьским концертом в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте nsk.kassy.ru, где можно было приобрести билеты на шоу.

Ани Лорак.
Ани Лорак.
СС0

Выступление Ани Лорак в столице Новосибирской области было запланировано на 25 ноября 2022 года. Однако теперь в гастрольном графике, опубликованном на официальном сайте артистки, значатся только европейские города.

В октябре певица представит свою музыкальную программу в немецких городах Альтэттинг, Гамбург, Лембо, Нюрнберг и Оффенбах, а также в чешской Праге. В ноябре в графике гастролей значатся еще два города в Германии — Дортмунд и Карлсруэ.

Напомним, российская певица и любимица подростков Клава Кока приедет на Яровое 13 августа. Цена билета на концерт Клавы Коки, исполнительницы хитов «Краш» и «Покинула чат», — 2 тыс. рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость