Где можно найти мебель советского качества, только лучше?

Сегодня, 09:16.
Потребитель

Принято считать, что мебель из СССР — самого высокого качества, и поэтому служит долго. Действительно, в советское время работали по строгому ГОСТу, который четко прописывал, какие материалы и фурнитуру можно было использовать. Ненатуральное сырье было под запретом.

Корпусная мебель.
Корпусная мебель. Фото: архив компании "Аргус".

Сейчас у производителей больше свободы в этом плане, но уважающие себя компании не только не позволяют себе выпускать некачественную продукцию, но и постоянно совершенствуют ассортимент.

Есть основные пять свойств советской мебели, за которые ее ценят:

  1. качество и надежность;
  2. удобство;
  3. компактность;
  4. натуральное сырье;
  5. невысокая изначальная стоимость.

Но при всем этом эта мебель еще и однотипная. Оригинальностью советские производители точно похвастаться не могли.

На современном мебельном рынке есть компания, которая выпускает продукцию, ничем не уступающую по качеству советской, но даже превышающую. Качество и надежность, удобство, натуральное сырье — все это можно сказать о мебели от фирмы Raumplus.

Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
Цветовая гамма.
Цветовая гамма.

При всем этом компания поддерживает индивидуальность. Основываясь на пожеланиях заказчика, Raumplus реализует даже самые нестандартные решения. Разнообразие материалов, цветов и оттенков — эта мебель уж точно не будет типовой и неоригинальной.

Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
Компактность? Да, если так угодно! Если же метраж квартиры или дома позволяет, зачем ограничиваться небольшими размерами? Raumplus может сделать все — от небольшой тумбы до масштабной гардеробной во всю комнату. А еще эта мебель не будет со временем скрипеть, потому что надежные детали и фурнитура обеспечивают бесшумную работу.

Разумеется, при сегодняшней экономике мебель высокого качества не может стоить копейки. Поэтому дешево — это точно не про Raumplus. Дешево — это как раз про ту мебель, которую ругают, сравнивая с советской.

Достоинство продукции Raumplus — гарантия качества и долговечность, мягкая и бесшумная работа механизмов, немецкий дизайн и надежность. За 30 лет работы на мебельном рынке принципы работы компании остаются неизменными.

Компания "АРГУС"

Адрес: Барнаул, ул. Деповская, 3
Телефон: 8(3852) 53-32-11
Сайт: argus-mebel.ru

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