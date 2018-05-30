Где можно найти мебель советского качества, только лучше?

Сейчас у производителей больше свободы в этом плане, но уважающие себя компании не только не позволяют себе выпускать некачественную продукцию, но и постоянно совершенствуют ассортимент.

Есть основные пять свойств советской мебели, за которые ее ценят: качество и надежность; удобство; компактность; натуральное сырье; невысокая изначальная стоимость.

Но при всем этом эта мебель еще и однотипная. Оригинальностью советские производители точно похвастаться не могли.

На современном мебельном рынке есть компания, которая выпускает продукцию, ничем не уступающую по качеству советской, но даже превышающую. Качество и надежность, удобство, натуральное сырье — все это можно сказать о мебели от фирмы Raumplus.

При всем этом компания поддерживает индивидуальность. Основываясь на пожеланиях заказчика, Raumplus реализует даже самые нестандартные решения. Разнообразие материалов, цветов и оттенков — эта мебель уж точно не будет типовой и неоригинальной.

Корпусная мебель.

Компактность? Да, если так угодно! Если же метраж квартиры или дома позволяет, зачем ограничиваться небольшими размерами? Raumplus может сделать все —. А еще эта мебель не будет со временем скрипеть, потому что надежные детали и фурнитура обеспечивают бесшумную работу.

Разумеется, при сегодняшней экономике мебель высокого качества не может стоить копейки. Поэтому дешево — это точно не про Raumplus. Дешево — это как раз про ту мебель, которую ругают, сравнивая с советской.

Достоинство продукции Raumplus — гарантия качества и долговечность, мягкая и бесшумная работа механизмов, немецкий дизайн и надежность. За 30 лет работы на мебельном рынке принципы работы компании остаются неизменными.