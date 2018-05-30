Где можно найти мебель советского качества, только лучше?

Принято считать, что мебель из СССР — самого высокого качества, и поэтому служит долго. Действительно, в советское время работали по строгому ГОСТу, который четко прописывал, какие материалы и фурнитуру можно было использовать. Ненатуральное сырье было под запретом.
Сейчас у производителей больше свободы в этом плане, но уважающие себя компании не только не позволяют себе выпускать некачественную продукцию, но и постоянно совершенствуют ассортимент.
Есть основные пять свойств советской мебели, за которые ее ценят:
- качество и надежность;
- удобство;
- компактность;
- натуральное сырье;
- невысокая изначальная стоимость.
Но при всем этом эта мебель еще и однотипная. Оригинальностью советские производители точно похвастаться не могли.
На современном мебельном рынке есть компания, которая выпускает продукцию, ничем не уступающую по качеству советской, но даже превышающую. Качество и надежность, удобство, натуральное сырье — все это можно сказать о мебели от фирмы Raumplus.
При всем этом компания поддерживает индивидуальность. Основываясь на пожеланиях заказчика, Raumplus реализует даже самые нестандартные решения. Разнообразие материалов, цветов и оттенков — эта мебель уж точно не будет типовой и неоригинальной.Raumplus может сделать все — от небольшой тумбы до масштабной гардеробной во всю комнату. А еще эта мебель не будет со временем скрипеть, потому что надежные детали и фурнитура обеспечивают бесшумную работу.
Разумеется, при сегодняшней экономике мебель высокого качества не может стоить копейки. Поэтому дешево — это точно не про Raumplus. Дешево — это как раз про ту мебель, которую ругают, сравнивая с советской.
Достоинство продукции Raumplus — гарантия качества и долговечность, мягкая и бесшумная работа механизмов, немецкий дизайн и надежность. За 30 лет работы на мебельном рынке принципы работы компании остаются неизменными.
Адрес: Барнаул, ул. Деповская, 3
Телефон: 8(3852) 53-32-11
Сайт: argus-mebel.ru
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