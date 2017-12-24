Генсек НАТО: российский подводный флот сильнее, чем у альянса

Йенс Столтенберг,

генсек НАТО:

— Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны.

Он напомнил, с 2014 года в ВМФ РФ поступило 13 новых подводных лодок. По его словам, субмарины России действуют везде в Атлантике, "ближе к береговым линиям НАТО", передает "Российская газета".

Столтенберг отметил, что готовность альянса к вызовам в море снизилась.

Йенс Столтенберг,

генсек НАТО:

— После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки.

Столтенберг считает, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику, и в этой связи упомянул о планах создать новые подразделения, пишут РИА Новости. Это будут командования по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и командования по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.