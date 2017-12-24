Генсек НАТО: российский подводный флот сильнее, чем у альянса

"Активность российских подлодок сейчас находится на самом высоком уровне со времени окончания холодной войны", заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море. Об этом он рассказал газетам Frankfurter Allgemeine Zeitung, Financial Times и Washington Post.
Йенс Столтенберг,
генсек НАТО:
— Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны.
Он напомнил, с 2014 года в ВМФ РФ поступило 13 новых подводных лодок. По его словам, субмарины России действуют везде в Атлантике, "ближе к береговым линиям НАТО", передает "Российская газета".
Столтенберг отметил, что готовность альянса к вызовам в море снизилась.
Йенс Столтенберг,
генсек НАТО:
— После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки.
Столтенберг считает, что альянс должен быть способен перевозить войска и снаряжение через Атлантику, и в этой связи упомянул о планах создать новые подразделения, пишут РИА Новости. Это будут командования по Атлантике для защиты транспортных путей между Северной Америкой и Европой и командования по логистике для обеспечения транспортировки войск и оборудования внутри Европы.
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