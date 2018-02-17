Глава МИД Германии рассказал, когда ЕС начнет снимать санкции с России

"Считаю правильной идею российского президента о вводе "голубых касок". Если он будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сообщил он.

При условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения, ФРГ может предложить инвестиции для Донбасса, добавил глава МИД.

Габриэль также подчеркнул важность взаимодействия с Россией. "Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — сказал он, отметив, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".

Что касается американских санкций, то, по словам немецкого министра, в Евросоюзе считают их "более чем неоднозначными", так как они имеют экстерриториальное значение.

По словам германского министра, "экономическое развитие между ФРГ и Россией стало лучше в последние годы". "Но, как мы все знаем, потенциал и возможности намного больше, — сообщил он. — Нам нужны новые форматы переговоров с Россией, нужно использовать все форматы", пишет ТАСС.

Напомним, ранее США пообещали ввести новые санкции против России.