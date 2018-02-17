Глава МИД Германии рассказал, когда ЕС начнет снимать санкции с России

Евросоюз может начать постепенную отмену антироссийских санкций после ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль на организованном немецким бизнесом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишут РИА Новости.
"Считаю правильной идею российского президента о вводе "голубых касок". Если он будет осуществлен, то можно будет начать поэтапное снятие санкций", — сообщил он.
При условии установления перемирия в зоне конфликта и отвода тяжелого вооружения, ФРГ может предложить инвестиции для Донбасса, добавил глава МИД.
Габриэль также подчеркнул важность взаимодействия с Россией. "Несмотря на разницу во мнениях, на разницу в трактовках, Россия остается большим европейским соседом", — сказал он, отметив, что "только сообща с Россией можно обеспечить мир и стабильность на континенте".
Что касается американских санкций, то, по словам немецкого министра, в Евросоюзе считают их "более чем неоднозначными", так как они имеют экстерриториальное значение.
По словам германского министра, "экономическое развитие между ФРГ и Россией стало лучше в последние годы". "Но, как мы все знаем, потенциал и возможности намного больше, — сообщил он. — Нам нужны новые форматы переговоров с Россией, нужно использовать все форматы", пишет ТАСС.
Напомним, ранее США пообещали ввести новые санкции против России.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.