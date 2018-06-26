Глава Минфина назвал размер средней пенсии в 2024 году

По его словам, именно таким должно стать увеличение, пишет "Росбалт".

"В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года", — пояснил телеканалу "Россия-1" министр.

Сейчас средняя пенсия в стране чуть выше 13 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в России начнет увеличиваться уже в 2018 году, а к концу 2019 года достигнет 15,4 тысяч рублей, заявил Министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Власти хотят, чтобы пенсия выросла за счет повышения пенсионного возраста. Через 10-15 лет по планам женщины будут выходить на пенсию в 63, а мужчины — в 65 лет.