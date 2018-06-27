Глава Минфина рассказал о судьбе индексаций работающих пенсионеров

Правительство не будет индексировать пенсии работающих россиян в рамках пенсионной реформы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.
"Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому, мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства", — сказал Силуанов.
Накопленная индексация будет учитываться "при окончательном расчете такого пенсионера", заявил глава Минфина. Изменение такого подхода было бы нецелесообразным, отметил Силуанов, пишет Lenta.ru.
До 2016 года пенсии продолжающих работать россиян индексировались наравне с остальными выплатами, однако потом индексация была отменена в связи с экономической ситуацией в стране. 1 апреля 2018 года были проиндексированы социальные пенсии — их получают граждане, имеющие инвалидность. Размер повышения составил четыре процента.
26 июня Силуанов заявил, что средняя пенсия в России к 2024 году должна вырасти до 20 тысяч рублей.
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