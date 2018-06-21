В Минфине рассказали об индексации пенсий россиян

"В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%. Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года", — отметил министр.

По словам Силуанова, повышение пенсионного возраста даст прибавку в пенсиях действующим пенсионерам около 1 тыс. рублей в месяц.

Вместе с пакетом пенсионных предложений ожидается принятие конвенции Международной организации труда, в которой говорится о необходимости достижения уровня пенсий примерно 40% от уровня заработных плат.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить к 2028 году, а для женщин к 2034 году.

Тем временем больше половины (57,94%) читателей агентства "Росбалт" заявили, что не рассчитывают дожить до пенсии. При этом 17,54% респондентов заявили, что все же рассчитывают, а почти четверть (24,52%) участников опроса затруднились ответить. Всего в опросе приняли участие 1 тыс. 864 человека.

Ранее сообщалось, что более 80% опрошенных россиян не надеются, что повышение пенсионного возраста обеспечит им достойную старость. Треть считают, что уже после 50 лет у них не останется сил на работу. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру.