В Минфине рассказали об индексации пенсий россиян

Пенсии в России проиндексируют на 3% в 2019 году и на 4-4,5% в 2020 году, заявил в Совфеде первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, сообщает "Прайм".
"В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%. Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года", — отметил министр.
По словам Силуанова, повышение пенсионного возраста даст прибавку в пенсиях действующим пенсионерам около 1 тыс. рублей в месяц.
Вместе с пакетом пенсионных предложений ожидается принятие конвенции Международной организации труда, в которой говорится о необходимости достижения уровня пенсий примерно 40% от уровня заработных плат.
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Пенсионный возраст для мужчин предлагается повысить к 2028 году, а для женщин к 2034 году.
Тем временем больше половины (57,94%) читателей агентства "Росбалт" заявили, что не рассчитывают дожить до пенсии. При этом 17,54% респондентов заявили, что все же рассчитывают, а почти четверть (24,52%) участников опроса затруднились ответить. Всего в опросе приняли участие 1 тыс. 864 человека.
Ранее сообщалось, что более 80% опрошенных россиян не надеются, что повышение пенсионного возраста обеспечит им достойную старость. Треть считают, что уже после 50 лет у них не останется сил на работу. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру.
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