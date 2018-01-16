Глава ЦИК рассказала, сколько кандидатов примет участие в президентских выборах

В президентских выборах в марте этого года примут участие максимум 19 кандидатов, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости.
16 января Центризбирком планирует рассмотреть вопросы о регистрации уполномоченных представителей трёх партий, последними выдвинувших своих кандидатов в президенты РФ.
"Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене на выборах президента", — сказала Памфилова на заседании 15 января.
Вот он - макет избирательно бюллетеня для президентских выборов. Кандидатов в нем будет не больше 19-ти, фамилии претендентов будут расположены в алфавитном порядке pic.twitter.com/t3rChJBeUc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 января 2018 г.
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