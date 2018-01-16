Глава ЦИК рассказала, сколько кандидатов примет участие в президентских выборах

16 января Центризбирком планирует рассмотреть вопросы о регистрации уполномоченных представителей трёх партий, последними выдвинувших своих кандидатов в президенты РФ.

"Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене на выборах президента", — сказала Памфилова на заседании 15 января.