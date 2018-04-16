Главные тренды весны в аксессуарах

Сегодня, 08:23.
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Журнал "Я Покупаю" совместно с сайтом altapress.ru запустили мультимедийный проект LOOKBOOK. Вы сможете узнать все о модных тенденциях весенне-летнего сезона, увидеть самые модные "луки" и познакомиться с новинками, которые можно приобрести в магазинах нашего города.

Главные тренды весны в аксессуарах.
Главные тренды весны в аксессуарах. Фото: Татьяна Каневская.

Но вовсе не обязательно менять весь гардероб в угоду моде. Достаточно аксессуаров: очков, ремня, головного убора или украшений, чтобы быть в тренде.

Очки

Cateyes.
Cateyes.

Самыми популярными на подиумах стали очки, напоминающие оправу cat eyes. Единственное отличие от классического варианта заключается в том, что у новых моделей стекла повторяют форму оправы: они не овальные, а вытянутые.

Ультратонкая оправа.
Ультратонкая оправа.

Prada и Miu Miu представили аксессуары схожей формы в ультратонкой оправе. В этих моделях особое внимание привлекает двойной мостик, верхняя часть которого имеет внушительную длину.

Варианты тонкой оправы.
Варианты тонкой оправы.

Если вам нравится изящество, но слишком ярко выглядеть вы не хотите, актуальными будут и другие геометрические формы очков в тонкой оправе.

Крупные и круглые оправы.
Крупные и круглые оправы.

Также этой весной в тренде крупные круглые очки с полупрозрачными цветными стеклами в толстой оправе, но с узкими дужками.

Цветные оправы.
Цветные оправы.

Центром образа могут стать модели с полуободковыми рамками насыщенных оттенков. Образ будет интереснее, если линзы и оправа выполнены в одном и том же цвете.

Ремни

Белое и черное.
Белое и черное.

К пестрым платьям и юбкам подойдут очень длинные ремни, которые можно оборачивать вокруг талии два и даже три раза. Лучшими оттенками для такого модного хода будут черный или белый.

Состаренная кожа.
Состаренная кожа.

Гармонично в этом сезоне будет смотреться состаренная и потертая кожа. Поклонницы сложных фактур могут носить такие ремни с гипюровыми платьями или лаковыми вещами.

Широкие ремни.
Широкие ремни.

Также в тренде широкие модели из ткани или под кожу экзотических животных. Основными чертами модных ремней подобного формата будут крупные или мелкие металлические элементы.

Тонкие ремешки.
Тонкие ремешки.

Если вы за элегантность, то оцените тонкие ремешки с декоративными цепочками или брошками в виде цветов и листьев. Их стоит комбинировать только с лаконичными фасонами и непринтованными тканями.

Украшения

Сезон фантазий.
Сезон фантазий.

В весенне-летних коллекциях широко представлены длинные серьги (около 15 см), инкрустированные несколькими видами драгоценных камней. Их стоит носить только с глубокими вырезами или нарядами с открытыми плечами. Если волосы длинные, их нужно собирать.

Треугольная форма.
Треугольная форма.

В тренде крупные и изящные серьги в форме треугольника. Настоящие произведения искусства, целые мини-скульптуры представлены в коллекции Saint Laurent.

Фантазийные украшения.
Фантазийные украшения.

Для вечернего выхода подойдут фантазийные украшения. Здесь цветовая гамма может быть любой: темно-зеленой, бордовой, бирюзовой. Чем ярче аксессуар, тем проще должно быть платье.

Массивные браслеты.
Массивные браслеты.

Массивные браслеты из одного или нескольких видов металла завоевали подиумы на показах весна-лето 2018 года. Они могут иметь неоднозначную форму или элементы других материалов (кожа, камни). Одно точно ясно: такое украшение завершит даже самый простой образ.

Флористические мотивы.
Флористические мотивы.

Достойную конкуренцию громоздким браслетам создают нежные изделия с флористическими мотивами. Это цветы, листочки и другие утонченные завитушки. Подойдут и к подчеркнуто женственным комплектам, и к ансамблям с предметами одежды мужского кроя.

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Текст и фото: Татьяна Каневская для портала "Я Покупаю"

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Генеральный партнер

Генеральный партнер.
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Партнер.
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Партнер.
Партнер

Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер
Партнер.
Партнер

Партнер.
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Партнер.
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