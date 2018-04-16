Главные тренды весны в аксессуарах.

Но вовсе не обязательно менять весь гардероб в угоду моде. Достаточно аксессуаров: очков, ремня, головного убора или украшений, чтобы быть в тренде.

Очки

Самыми популярными на подиумах стали очки, напоминающие оправу cat eyes. Единственное отличие от классического варианта заключается в том, что у новых моделей стекла повторяют форму оправы: они не овальные, а вытянутые.

Prada и Miu Miu представили аксессуары схожей формы в ультратонкой оправе. В этих моделях особое внимание привлекает двойной мостик, верхняя часть которого имеет внушительную длину.

Если вам нравится изящество, но слишком ярко выглядеть вы не хотите, актуальными будут и другие геометрические формы очков в тонкой оправе.

Также этой весной в тренде крупные круглые очки с полупрозрачными цветными стеклами в толстой оправе, но с узкими дужками.

Центром образа могут стать модели с полуободковыми рамками насыщенных оттенков. Образ будет интереснее, если линзы и оправа выполнены в одном и том же цвете.

Ремни

К пестрым платьям и юбкам подойдут очень длинные ремни, которые можно оборачивать вокруг талии два и даже три раза. Лучшими оттенками для такого модного хода будут черный или белый.

Гармонично в этом сезоне будет смотреться состаренная и потертая кожа. Поклонницы сложных фактур могут носить такие ремни с гипюровыми платьями или лаковыми вещами.

Также в тренде широкие модели из ткани или под кожу экзотических животных. Основными чертами модных ремней подобного формата будут крупные или мелкие металлические элементы.

Если вы за элегантность, то оцените тонкие ремешки с декоративными цепочками или брошками в виде цветов и листьев. Их стоит комбинировать только с лаконичными фасонами и непринтованными тканями.

Украшения

В весенне-летних коллекциях широко представлены длинные серьги (около 15 см), инкрустированные несколькими видами драгоценных камней. Их стоит носить только с глубокими вырезами или нарядами с открытыми плечами. Если волосы длинные, их нужно собирать.

В тренде крупные и изящные серьги в форме треугольника. Настоящие произведения искусства, целые мини-скульптуры представлены в коллекции Saint Laurent.

Для вечернего выхода подойдут фантазийные украшения. Здесь цветовая гамма может быть любой: темно-зеленой, бордовой, бирюзовой. Чем ярче аксессуар, тем проще должно быть платье.

Массивные браслеты из одного или нескольких видов металла завоевали подиумы на показах весна-лето 2018 года. Они могут иметь неоднозначную форму или элементы других материалов (кожа, камни). Одно точно ясно: такое украшение завершит даже самый простой образ.

Достойную конкуренцию громоздким браслетам создают нежные изделия с флористическими мотивами. Это цветы, листочки и другие утонченные завитушки. Подойдут и к подчеркнуто женственным комплектам, и к ансамблям с предметами одежды мужского кроя.

Текст и фото: Татьяна Каневская для портала "Я Покупаю"

Организатор

Организатор

Генеральный партнер

Генеральный партнер

Генеральный партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер

Партнер