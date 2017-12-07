Главного криминалиста МВД обвиняют в мошенничестве на 80 млн рублей

Руководитель Экспертно-криминалистического центра МВД РФ Петр Гришин вместе с заместителем Олегом Мазуром и бизнесмен Сергей Нарутов обвиняются в мошенничестве со стоимостью госконтрактов, которую они, по версии следствия, умышленно завысили, сообщает "Интерфакс".
Всем трем обвиняемым инкриминируются три эпизода хищения в особо крупном размере бюджетных денежных средств при закупке в МВД России криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений.
Следствие установило, что Гришин и его заместитель обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 млн рублей стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями.
Глава Экспертно-криминалистического центра МВД РФ подал в отставку по собственному желанию, узнав о подозрениях в его адрес, пишет polit.ru.
Всем троим фигурантам главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственные действия продолжаются.
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