Силовики выявили крупные хищения при поставках Минобороны

Обыски проходили по десятку адресов в Москве, где расположен центральный офис "Воентелекома" и проживает большинство фигурантов расследования, а также в Санкт-Петербурге, где находятся компании, разрабатывающие и производящие аппаратуру для организации. Были задержаны первый заместитель гендиректора "Воентелекома" Олег Савицкий и финдиректор АО Евгений Жилков. Также среди задержанных Дмитрий Семилетов — бывший советник гендиректора АО Александра Давыдова. Их доставили в здание ГВСУ СКР в переулке Хользунова, откуда подозреваемые до позднего вечера не вернулись. Не исключено, что по итогам допросов следствие выйдет в суд с ходатайствами об их арестах.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено ГВСУ СКР по материалам проверки, проведенной Главной военной прокуратурой. По версии надзора и следствия, топ-менеджеры "Воентелекома" с 2013 года заключали контракты с Минобороны, используя при этом схемы для завышения стоимости продукции. В том числе речь идет о поставках оборудования в рамках программы импортозамещения. Например, маршрутизаторов, получивших премию в области импортозамещения "Приоритет-2017".

По предварительным подсчетам, за один маршрутизатор Минобороны в среднем платило 1 млн рублей при рыночной стоимости не более 350 тыс. рублей. Благодаря этому поставщик программного обеспечения ООО "Эмзиор" в 2016 году заработал более 200 млн рублей, а интеллектуальный собственник разработок "Эмзиор технолоджи" — около 40 млн рублей. Стоит отметить, что последнюю компанию возглавляет родная сестра главы "Воентелекома" Ольга Давыдова. ООО "Эмзиор" руководят выходцы из АО "НИИ "Масштаб", гендиректором которого до своего назначения в 2013 году являлся Александр Давыдов. Последний проходит по уголовному делу свидетелем, пишет znak.com.

Факт

Предшественник Давыдова на посту руководителя "Воентелекома" Николай Тамодин в 2015 году был приговорен Савеловским райсудом Москвы к шести годам заключения. С 2011 по февраль 2013 года, руководя "Воентелекомом", он похитил средства, выделенные на реализацию оборонных госконтрактов.