Google в опасности: эксперты Bloomberg спрогнозировали восемь негативных событий

Финансовая группа Bloomberg обнародовала восемь негативных событий, которые произойдут в ближайшие 10 лет, сообщает La Libre Belgique.
По мнению финансовых экспертов, низкая рождаемость и ранний выход на пенсию спровоцируют кризис в системе социального страхования и поколенческий раскол в Европе. В результате последует развал Евросоюза и разделение Бельгии на три части: Валлонию, Фландрию и Брюссель.
Аналитики предвидят ядерную атаку Северной Кореи в 2018 году и победу Трампа на выборах в 2020 году. В 2024 году президентом станет американский телеведущий Джимми Киммел. К 2028 году нефть потеряет значение из-за электрических автомобилей.
По прогнозу, фейковые новости в социальных сетях станут неконтролируемыми, что приведет к гибели Facebook, Twitter и Google, пишет Bfm.ru.
В финансовой сфере Bloomberg прогнозирует, что ряд стран перейдут на собственные виртуальные валюты, что приведет к краху финансовых рынков, а Bitcoin прикончит банки в 2028 году.
Не все предыдущие прогнозы Bloomberg сбылись. Но в 2015 году те же эксперты предсказали выход Британии из ЕС и победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, поэтому к их прогнозу следует отнестись серьезно.
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