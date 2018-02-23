Госдеп призывает Россию согласиться на ввод миротворцев в Донбасс

Науэрт сообщала, что Вашингтон обращается к России с призывом добиться полного прекращения огня на востоке Украины. Дипломат отметила, что Россия ранее якобы "неоднократно демонстрировала" при желании способность прекращать вооруженные столкновения в Донбассе, пишет РИА Новости.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон фактически требует от Москвы дать согласие на оккупацию Донбасса.

"Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведет давно намеченную зачистку. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это", — написал сенатор в своем Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину, но речь может идти только об обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. А Киев назвал невозможным размещение белорусских миротворцев в Донбассе и заявил, что не станет обсуждать размещение миротворцев ООН с ДНР и ЛНР.