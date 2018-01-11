Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Россию

Внешнеполитическое ведомство США заявило, что американцам по возможности нужно избегать поездок в Российскую Федерацию из-за повышенного уровня опасности, передает "Интерфакс". Эта рекомендация размещена на специальном запущенном госдепом портале для путешественников.
На данном сайте страны мира поделены на четыре категории. Россия отнесена к третьей - поездки в нее "подлежат пересмотру". Главной угрозой назван терроризм. Госдеп отмечает, что в России целью атаки могут стать места скопления туристов: достопримечательности, вокзалы, аэропорты и супермаркеты.
Также в госдепартаменте утверждают, что американцы в России часто становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских. Еще госдеп пишет, что российские власти мешают американским дипломатам оказывать помощь своим соотечественникам, а также вводят особые ограничения для лиц, имеющих двойное гражданство.
Тем, кто не собирается отменять поездку в Россию, рекомендовано избегать демонстрации, не ходить в места, популярные у западных туристов, и следить за сообщениями СМИ.
Кроме того, американцам категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.
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