Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Россию

На данном сайте страны мира поделены на четыре категории. Россия отнесена к третьей - поездки в нее "подлежат пересмотру". Главной угрозой назван терроризм. Госдеп отмечает, что в России целью атаки могут стать места скопления туристов: достопримечательности, вокзалы, аэропорты и супермаркеты.

Также в госдепартаменте утверждают, что американцы в России часто становятся жертвами злоупотреблений, насилия и вымогательств со стороны чиновников и полицейских. Еще госдеп пишет, что российские власти мешают американским дипломатам оказывать помощь своим соотечественникам, а также вводят особые ограничения для лиц, имеющих двойное гражданство.

Тем, кто не собирается отменять поездку в Россию, рекомендовано избегать демонстрации, не ходить в места, популярные у западных туристов, и следить за сообщениями СМИ.

Кроме того, американцам категорически не рекомендуется посещать Северный Кавказ и Крым.