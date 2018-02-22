Грудинин рассказал о своей зарплате в совхозе имени Ленина

По данным декларации о доходах, размещенной на сайте ЦИК, за шесть лет Грудинин заработал 157,4 млн рублей. На его банковских счетах — 5,92 млн рублей. Кандидат в президенты также задекларировал 1,99 млн акций Совхоза имени Ленина и 4% компании "ТТ девелопмент", пишет bfm.ru.

Супруга коммуниста за шесть лет заработала 2,6 млн рублей. На нее зарегистрированы две квартиры в Москве и Подмосковье площадью 58,7 и 102,1 кв. м, а также автомобили Lexus RX350 и Lexus RX450, пишет uralpolit.ru.