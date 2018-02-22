Грудинин рассказал о своей зарплате в совхозе имени Ленина

Ежемесячная зарплата кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина на посту директора совхоза имени Ленина в прошлом году составляла 2 млн рублей, рассказал он в интервью BBC.
По данным декларации о доходах, размещенной на сайте ЦИК, за шесть лет Грудинин заработал 157,4 млн рублей. На его банковских счетах — 5,92 млн рублей. Кандидат в президенты также задекларировал 1,99 млн акций Совхоза имени Ленина и 4% компании "ТТ девелопмент", пишет bfm.ru.
Супруга коммуниста за шесть лет заработала 2,6 млн рублей. На нее зарегистрированы две квартиры в Москве и Подмосковье площадью 58,7 и 102,1 кв. м, а также автомобили Lexus RX350 и Lexus RX450, пишет uralpolit.ru.
Сын кандидата на пост президента РФ от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина владеет недвижимостью в Латвии. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном на Life.ru.
Со ссылкой на информацию из земельных реестров Латвии портал отмечает, что "старший сын Павла Грудинина Артем владеет домом в латвийском городе Марупе, что буквально в десяти километрах от центра Риги". "Особняк был куплен 18 декабря 2009 года за 129 тыс. лат (по курсу того периода — более €200 тыс.)", — говорится в материале. Там также отмечается, что вместе с домом Грудинин "приобрел землю под ним".
Кроме того, в публикации утверждается, что Артем Грудинин "несколько лет назад получил латвийский вид на жительство, ему присвоили персональный код, какой имеется у каждого резидента страны и выступает в роли идентификатора личности".
По данным издания, супруга Артема Грудинина также владеет домом и участками в Латвии, пишет ТАСС.
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