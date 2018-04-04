Грудинин, скорее всего, не пойдет на выборы губернатора в Алтайском крае

Экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассказал РБК, что не намерен участвовать в губернаторских выборах в Подмосковье и других регионах, и объяснил, почему. Соответственно, под большим вопросом оказывается его участие в губернаторской гонке и в Алтайском крае в 2019 году — с таким предложением ранее выступал местный крайком партии.
31 марта лидер коммунистов Геннадий Зюганов на пленуме партии анонсировал участие Грудинина в сентябрьских выборах: "У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов".
Однако Грудинин заявил РБК, что главу партии "не так поняли". "Не воспринимайте это всерьез", — сказал он.
Павел Грудинин,
экс-кандидат в президенты:
— А зачем <участвовать>? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один — не Грудинин. Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора — еще хуже. Если на президентских можно неожиданно выйти — как сделала КПРФ, выдвинув меня, — то тут без согласования не пройдет.
Грудинин пояснил, что в планах "пока только" работа председателем Совхоза им. Ленина.
Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова в интервью altapress.ru рассказывала, что обратилась в ЦК партии с предложением рассмотреть кандидатуру Грудинина как возможного выдвиженца от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края в 2019 году.
Прусакова сообщила altapress.ru, что уже после выборов президента, на пленуме ЦК обсуждала этот вопрос с Грудининым, но так как разговор был неофициальным, его содержание она передавать отказалась.
Мария Прусакова,
первый секретарь крайкома КПРФ:
— Комментарии на эту тему может давать либо сам Павел Николаевич, либо руководство партии.
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