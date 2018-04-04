Грудинин, скорее всего, не пойдет на выборы губернатора в Алтайском крае

31 марта лидер коммунистов Геннадий Зюганов на пленуме партии анонсировал участие Грудинина в сентябрьских выборах: "У нас впереди в 30 регионах страны пройдут крупные выборы. Так что пожелаем Павлу Николаевичу успехов".

Однако Грудинин заявил РБК, что главу партии "не так поняли". "Не воспринимайте это всерьез", — сказал он.

Павел Грудинин,

экс-кандидат в президенты:

— А зачем <участвовать>? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один — не Грудинин. Я хотел бы быть президентом. Выборы губернатора — еще хуже. Если на президентских можно неожиданно выйти — как сделала КПРФ, выдвинув меня, — то тут без согласования не пройдет.

Грудинин пояснил, что в планах "пока только" работа председателем Совхоза им. Ленина.



Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова в интервью altapress.ru рассказывала, что обратилась в ЦК партии с предложением рассмотреть кандидатуру Грудинина как возможного выдвиженца от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края в 2019 году.

Прусакова сообщила altapress.ru, что уже после выборов президента, на пленуме ЦК обсуждала этот вопрос с Грудининым, но так как разговор был неофициальным, его содержание она передавать отказалась.

Мария Прусакова,

первый секретарь крайкома КПРФ: