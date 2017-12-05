Грузооборот РЖД в Алтайском крае стал расти в 4 раза быстрее

С начала 2017 года грузооборот "Российских железных дорог" (РЖД) на территории Алтайского края составил 8,250 млн тонн. Это на 12% больше, чем на начало декабря 2016 года. До конца месяца перевозчик планирует увеличить объем до 8,7 млн. тонн, сообщили в холдинге.
По словам Евгения Вейде, замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению, в 2015 и 2016 годах грузооборот рос меньшими темпами — около 3%.
Евгений Вейде,
замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению:
— Оценивая нашу грузовую базу, предполагаем, что грузооборот будет расти и дальше. Мы везем в основном уголь с Кузбасса. По прогнозам, его погрузка будет возрастать.
В этом году мы серьезно добавили по перевозке зерна и продуктов его переработки. За пределы края мы уже отправили более миллиона тонн. Например, в ноябре грузооборот по этому виду продукции составил 194% к уровню прошлого года.
Вейде сообщил, что зерно и продукты зернопереработки отправляют в разные регионы страны, в том числе в Новороссийск и Калининград. Из экспортных направлений он назвал Китай и Монголию: в ноябре алтайские производители отправили в каждую из этих стран по 15 тыс. тонн грузов.
Как уточнил замначальника Минстройтранса Алтайского края Дмитрий Коровин, в структуре грузооборота продукты переработки преобладают над зерном.
Дмитрий Коровин,
начальник транспортного управления Минстротранса Алтайского края:
— Обычно грузооборот зерна составлял на уровне 175 тыс. тонн, но в этом году отправили уже 450 тыс. И более 750 тыс. тонн — это мука, макароны и другие товары с добавленной стоимостью.
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