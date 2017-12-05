Грузооборот РЖД в Алтайском крае стал расти в 4 раза быстрее

— Оценивая нашу грузовую базу, предполагаем, что грузооборот будет расти и дальше. Мы везем в основном уголь с Кузбасса. По прогнозам, его погрузка будет возрастать.

В этом году мы серьезно добавили по перевозке зерна и продуктов его переработки. За пределы края мы уже отправили более миллиона тонн. Например, в ноябре грузооборот по этому виду продукции составил 194% к уровню прошлого года.