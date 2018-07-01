Гулявшую без штанов девушку полиция задержала в аэропорту Новосибирске. 18+

Блондинка вела себя агрессивно. Она сняла штаны и села на ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж здания аэропорта, и стала кому-то звонить. Полицейские сделали ей замечание, но девушка на них не отреагировала, а принялась угрожать своему телефонному собеседнику.

Неадекватную пассажирку все-таки заставили одеться и с трудом отвели в камеру. Там за решеткой она снова сняла с себя штаны.

Скорее всего, девушка была пьяна.