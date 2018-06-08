"Гурман": очень вкусное открытие года в "Арене"

В создание новой площадки вложены силы отличной команды тех, кто не один десяток лет посвятил искусству создания вкусной жизни. Идея проекта такова, что каждый визит в "Гурман" станет ярким, интересным и, конечно, же, вкусным гастропутешествием. И все достоинства и возможности проекта будут презентованы в день открытия, 16 июня. С 12.00 до 17.00 в ТРЦ "Арена" будут работать тематические дегустационные зоны, посвященные разным странам. Как удалось узнать "на кухне", гостей точно ждут деликатесы Испании, Италии и Франции – соответственно, на площадках Fiesta, Dolche Vita и Bon App?tit. Но, как говорится, "не хлебом единым", а посему в каждой зоне будут еще и тематические развлечения: от музыкальных и танцевальных шоу до красной ковровой дорожки и потрясающей фотозоны. Поглощая вкусности и восхищаясь сопутствующим шоу, не забудьте принять участие в сотне конкурсов и викторин: на кону весьма приятные подарки (например, телевизор, мебель, туристические путевки и различные подарочные сертификаты), которые будут разыгрываться каждый час!

"Гурман" обещает стать не просто продуктовым магазином – поход за покупками на эту площадку будет не только отличной возможностью побаловать себя, но и оригинальным развлечением, небольшим путешествием со своими секретами и открытиями. В "Гурмане" бесчисленное множество гастрономических маршрутов, и каждый из них придется по вкусу. Наверняка!

Справка

"Гурман" — собственный проект концерна SV GROUP, который создал и обслуживает ТРЦ "Арена". Продуктовая площадка, расположенная на 5 000 кв.м, станет уникальным микс-форматом, где покупатель найдет продукты повседневного спроса, деликатесы разных стран мира, хлеб, выпечку и кулинарию собственного производства, свежие мясо, птицу и рыбу, фрукты и овощи, а также богатую палитру вин. За каждое направление отвечает настоящий гуру своего дела: блюда национальных кухонь, обширное веганское меню и авторское меню - от бренд-щефа ресторанов "Асадор" и загородного комплекса "Заречье" Павла Безбородова, десерты - от шеф-кондитера кофейни FARGO Рината Гарипова, а напитки и тематические закуски – в ведении шеф-бармена бара "Evilzana" Рустама Аглиулина.

Организатор Акции: ТРЦ "Арена". Акция действительна 16.06.18 г. Подробные условия Акции уточняйте у Организатора