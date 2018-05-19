"Холидей" отдаст кредитору в счет долга алтайский магазин

Компания "Геба" — дистрибьютор таких известных марок, как Nestle, Mars, Mondel?z, MacCoffee, Ferrero и другие. 10 января 2018 года она обратилась в арбитражный суд, чтобы взыскать с "Холидея" 255,6 млн рублей долга по договору поставки еще 2010 года. А в феврале "Холидей" подал встречный иск на 210 млн по этому же договору.

16 мая компании договорились заключить мировое соглашение. "Холидей" признал свой долг в размере 253 млн рублей и отказался от претензий к "Гебе". Стороны договорились, что "Холидей" передаст кредитору здания и земельные участки, расположенные в четырех регионах: Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае.

В том числе в собственность "Гебе" отойдут здание магазина (912 кв. метров) и земельный участок (4,1 тыс. кв. метров) в Мамонтово общей стоимостью 46,6 млн рублей. Сейчас в этом здании в райцентре расположен магазин "Холди".

Пока о дальнейших планах "Гебы" в отношении новых объектов ничего не известно. Возможно, имущество будет выставлено на продажу.

Добавим, что сейчас в Мамонтово уже есть магазины таких сетей, как "Мария-Ра", "Аникс". В настоящее время в райцентре строится магазин, в которым, по данным местных жителей, может открыться "Магнит" и "Московская ярмарка".

Напомним, в 2017 году стало известно, что "Компания Холидей" попала в сложную финансовую ситуацию и получила несколько исков о банкротстве. В ноябре компания выставила на продажу 150 супер- и гипермаркетов. Часть оперативно купила "Лента".

В 2018 году в Барнауле закрыли две "Палаты". Владелец сети Николай Скороходов заявил СМИ, что будет развивать формат дискаунтеров. Попробовав завоевать рынок "жесткими дискаунтерами" "БУМ" (их описывали как продуктовые базы), Скороходов отказался от этой идеи. В начале 2018 года он сосредоточился на развитии "мягких дискаунтеров" "Холди.РФ".