Иерей РПЦ заявил, что Барнаул находится под защитой Креста Господнего

Во время освящения престола в часовне во имя иконы Божий Матери "Воспитание" настоятель прихода иерей Евгений Новиков рассказал о "защите", которую имеет краевой центр. Он считает, что с появлением часовни над Барнаулом появился крест. Об этом сообщается на сайте Алтайской Митрополии РПЦ.
На освящении часовни присутствовал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Он рассказал, что объект открылся в здании бывшей школы на улице Маяковского, и со временем здесь появится полноценный храм.
В ответном слове настоятель прихода иерей Евгений Новиков, который сам вырос на Восточном, заметил, что данное событие очень символично. "Если мысленно соединить храмы Барнаула от поселка Южный с северной частью города и поселка Западный до поселка Восточный, то образуется Крест. И сегодня, с освящением часовни, можно сказать, что Барнаул защищает Крест Господень", — указано в сообщении.
Все желающие теперь могут приходить и приезжать на Восточный, чтобы исповедоваться, причащаться, совершать различные требы. Уже 19 января, в праздник Богоявления (Крещения Господня), здесь впервые будет проведен водосвятный молебен и состоится раздача святой воды.
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