Иерей РПЦ заявил, что Барнаул находится под защитой Креста Господнего

На освящении часовни присутствовал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Он рассказал, что объект открылся в здании бывшей школы на улице Маяковского, и со временем здесь появится полноценный храм.

В ответном слове настоятель прихода иерей Евгений Новиков, который сам вырос на Восточном, заметил, что данное событие очень символично. "Если мысленно соединить храмы Барнаула от поселка Южный с северной частью города и поселка Западный до поселка Восточный, то образуется Крест. И сегодня, с освящением часовни, можно сказать, что Барнаул защищает Крест Господень", — указано в сообщении.

Все желающие теперь могут приходить и приезжать на Восточный, чтобы исповедоваться, причащаться, совершать различные требы. Уже 19 января, в праздник Богоявления (Крещения Господня), здесь впервые будет проведен водосвятный молебен и состоится раздача святой воды.