В заброшенной школе Барнаула организовали часовню

Приход организован в заброшенной школе №11 на улице Маяковского. Когда-то здесь учился известный советский артист Леонид Быков. Здание восстановил местный житель, теперь настоятель прихода иерей Евгения Новикова. Со временем здесь планируется организовать полноценный духовно-просветительский центр. Помогают новому приходу местные жители и предприниматели.

На праздник Крещения Господня, 19 января, здесь в первый раз пройдет чин освящения и будут раздавать святую воду верующим. Впервые за многие годы им не нужно будет ехать для этого в центр.