В заброшенной школе Барнаула организовали часовню

Вчера, 17:24.
Жизнь

В барнаульском поселке Восточный начал действовать православный приход во имя иконы Божией Матери "Воспитание", пишет "Алтайская правда".  Здесь уже начались службы.

Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Приход организован в заброшенной школе №11 на улице Маяковского. Когда-то здесь учился известный советский артист Леонид Быков. Здание восстановил местный житель, теперь настоятель прихода иерей Евгения Новикова. Со временем здесь планируется организовать полноценный духовно-просветительский центр. Помогают новому приходу местные жители и предприниматели.

На праздник Крещения Господня, 19 января, здесь в первый раз пройдет чин освящения и  будут раздавать святую воду верующим. Впервые за многие годы им не нужно будет ехать для этого в центр.

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