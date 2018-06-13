Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле. Фото: barnaul.org. Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле. Фото: barnaul.org. Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле. Фото: barnaul.org.

Супруги увидели концерт, который прошел на площади Сахарова в 17 часов. Также вместе с главой города Сергеем Дугиным Виктор Томенко пообщался с барнаульцами и прогулялся по парку "Барнаульская крепость". Врио губернатора посмотрел, как выглядит город с 30-метровой высоты колеса обозрения.

В конце праздника Виктор Томенко и его супруга Татьяна любовались салютом. По предварительной информации, всего вечернюю праздничную программу в Барнауле посетили около 20 тысяч человек.

Напомним, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 12 июня побывал на праздновании "Дня России на Бирюзовой Катуни". Впервые с момента назначения он посетил публичное место вместе с женой Татьяной.