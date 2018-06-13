Виктор Томенко с супругой посмотрели праздничный салют в Барнауле

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко и его жена Татьяна 12 июня посетили несколько праздничных площадок в Барнауле, сообщает официальный сайт города.
Супруги увидели концерт, который прошел на площади Сахарова в 17 часов. Также вместе с главой города Сергеем Дугиным Виктор Томенко пообщался с барнаульцами и прогулялся по парку "Барнаульская крепость". Врио губернатора посмотрел, как выглядит город с 30-метровой высоты колеса обозрения.
В конце праздника Виктор Томенко и его супруга Татьяна любовались салютом. По предварительной информации, всего вечернюю праздничную программу в Барнауле посетили около 20 тысяч человек.
Напомним, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 12 июня побывал на праздновании "Дня России на Бирюзовой Катуни". Впервые с момента назначения он посетил публичное место вместе с женой Татьяной.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.