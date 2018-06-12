Гиперинфляция в Венесуэле побила все мыслимые рекорды

Сегодня, 18:43.
Экономика

В мае в Венесуэле цены каждый день росли на 2,4%, а уровень инфляции превысил 24 500% в годовом исчислении. "Печатный станок" власти государства не останавливают, в стране не хватает бумаги на элементарные нужны.  

Копилка, деньги.
Копилка, деньги. Фото: СС0.

Национальная ассамблея (парламент) возлагает всю вину за ситуацию в стране на президента страны Николаса Мадуро, передают "Известия". 

В феврале сообщалось о том, что показатель инфляции в Венесуэле за год превысил 4000%. При этом прогнозировалось, что темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер.

По мнению парламентариев страны, в текущем году этот показатель может вырасти. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек. Число беженцев из Венесуэлы уже составило около 12,5% жителей страны — 4 млн человек из 32 млн. Основной причиной бегства - экономический кризис в стране.

1 июня метро венесуэльской столицы Каракаса начало перевозить пассажиров бесплатно из-за отсутствия бумаги для изготовления проездных документов.

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