Гиперинфляция в Венесуэле побила все мыслимые рекорды

Национальная ассамблея (парламент) возлагает всю вину за ситуацию в стране на президента страны Николаса Мадуро, передают "Известия".

В феврале сообщалось о том, что показатель инфляции в Венесуэле за год превысил 4000%. При этом прогнозировалось, что темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер.

По мнению парламентариев страны, в текущем году этот показатель может вырасти. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек. Число беженцев из Венесуэлы уже составило около 12,5% жителей страны — 4 млн человек из 32 млн. Основной причиной бегства - экономический кризис в стране.

1 июня метро венесуэльской столицы Каракаса начало перевозить пассажиров бесплатно из-за отсутствия бумаги для изготовления проездных документов.