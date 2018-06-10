СМИ рассказали о страхе прибалтийских стран перед Россией

Издание поясняет, что прибалтийские государства обеспокоены принадлежностью к единым с Россией железной дороге, нефте- и газопроводам, а также энергетической системе БРЭЛЛ, связывающей Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Несмотря на то, что Таллин, Рига и Вильнюс почти 15 лет назад вступили в Евросоюз, они продолжают использовать советские системы.

По мнению Helsingin Sanomat, перед Прибалтикой может существовать угроза отключения электричества со стороны России, если Москва выйдет из БРЭЛЛ в 2020-х годах.

Эстония, Латвия и Литва намерены отключиться от БРЭЛЛ к 2025 году и присоединиться к европейской системе, проходящей через Польшу.