СМИ рассказали о страхе прибалтийских стран перед Россией

Издание Helsingin Sanomat рассказало об опасениях прибалтийских стран, что Россия перестанет подавать им электричество, сообщает РИА Новости.
Издание поясняет, что прибалтийские государства обеспокоены принадлежностью к единым с Россией железной дороге, нефте- и газопроводам, а также энергетической системе БРЭЛЛ, связывающей Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Несмотря на то, что Таллин, Рига и Вильнюс почти 15 лет назад вступили в Евросоюз, они продолжают использовать советские системы.
По мнению Helsingin Sanomat, перед Прибалтикой может существовать угроза отключения электричества со стороны России, если Москва выйдет из БРЭЛЛ в 2020-х годах.
Эстония, Латвия и Литва намерены отключиться от БРЭЛЛ к 2025 году и присоединиться к европейской системе, проходящей через Польшу.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.