Ирина Шейк порадовала поклонников интимными снимками от модных фотографов

Знаменитая российская модель Ирина Шейк выложила в Instagram несколько снимков из альбома модных фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта, пишет "Российская газета". Альбом посвящен звездам индустрии красоты.
Три дня назад Ирина выложила два цветных снимка, на одном из которых она лежит обнаженной, укрывшись тем самым альбомом. Видимо, они были сняты в процессе подготовки альбома или после работы над ним. А 11 декабря появились две черно-белые фотографии непосредственно из издания.
Справка
Ирина Шейк (Ирина Шайхлисламова) родилась в 1986 году в Еманжелинске Челябинской области в семье шахтера и учительницы музыки. Карьеру модели начала с победы в Челябинском конкурсе красоты "Супермодель-2004". Пять лет встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Сыграла роль Мегары в фильме Бретта Рэтнера "Геракл", появляется в сериале "Внутри Эмми Шумер".
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