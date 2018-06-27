Исследователи узнали, как остановить процесс старения

Это вещество принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК).

Пища с высоким содержанием жиров и углеводов делает признаки старения более заметными, выяснилось в ходе эксперимента на мышах. Но у мышей, получающих инъекции данного фермента, процесс старения сильно замедлялся.

Сейчас ученые пытаются выяснить, насколько это вещество безвредно для человека, пишет bfm.ru. В случае его благоприятного воздействия на человека фермент может лечь в основу антивозрастной терапии.