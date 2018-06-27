Исследователи узнали, как остановить процесс старения

Специфический фермент под названием "натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза" может тормозить процесс старения, выяснили американские ученые, пишут "Известия".
Это вещество принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК).
Пища с высоким содержанием жиров и углеводов делает признаки старения более заметными, выяснилось в ходе эксперимента на мышах. Но у мышей, получающих инъекции данного фермента, процесс старения сильно замедлялся.
Сейчас ученые пытаются выяснить, насколько это вещество безвредно для человека, пишет bfm.ru. В случае его благоприятного воздействия на человека фермент может лечь в основу антивозрастной терапии.
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