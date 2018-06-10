Жительница Хакасии сожгла сожителя и собственную мать

39-летняя жительница деревни Белый Балахчин в пьяном состоянии подожгла запертый дом деревянный дом, в котором спали ее 52-летний сожитель и 63-летняя мать. Они оба погибли от отравления угарным газом, сообщает СУ СК по Республике Хакасия.
6 июня у матери обвиняемой был день рождения. Они праздновали его дома, распивая спиртные напитки. Между родственниками весь вечер возникали конфликты. Когда обвиняемая вышла покурить, сожитель закрыл дверь, и она не смогла вернуться в дом.
Женщина нашла тряпки из хлопчато-бумажной ткани, разложила их на крыльце и возле стен и подожгла. Когда дом загорелся, она попыталась отвести от себя подозрения: пришла в дом к своей сестре и сообщила о пожаре. Якобы в момент возгорания она была в доме, но смогла спастись, выпрыгнув из окна. Родственники вызвали пожарных.
Обвиняемую заключили под стражу. Известно, что она нигде не работает, лишена родительских прав в отношении шести детей из-за пристрастия к спиртному, состоит на учете у врача-нарколога. Женщину уже несколько раз судили.
Расследование уголовного дела продолжается.
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