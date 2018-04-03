Из макропрогноза ВЭБ исчезло повышение пенсионного возраста

Из доработанной версии "Прогноза экономического развития России на 2018-2021 годы", подготовленного экспертами Внешэкономбанка, пропал тезис о повышении пенсионного возраста, сообщает RNS.
По словам специалистов института исследований и экспертизы ВЭБ, при подготовке прогноза просчитывались различные варианты проведения пенсионной реформы — но они в любом случае "начинают реализовываться не раньше 2020 года и не могут влиять на экономический прогноз в среднесрочном периоде". Поэтому упоминание о повышении пенсионного возраста было решено вообще убрать из документа.
Прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы по версии ВЭБ опубликовали 13 марта, в нем указывалась предположительная дата начала пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста — 2020 год. Однако документ удалили с сайта Внешэкономбанка на следующий же день с объяснениями о необходимости "доработки" и "выверки" некоторых разделов.
В обновленной версии прогноза пункта о дате повышения пенсионного возраста уже нет, пишет polit.ru. "В послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий и, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы, но это уже другой макроэкономический сценарий", — пояснили эксперты ВЭБ.
Ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что России не избежать повышения пенсионного возраста, но этот процесс будет происходить постепенно на протяжении 10-16 лет.
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