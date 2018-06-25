Из России выслали четверых аргентинцев, избивших хорватского болельщика

Четверых футбольных фанатов из Аргентины, которые избили хорвата на стадионе в Нижнем Новгороде, выдворили из России, сообщил журналистам аргентинский посол в РФ Рикардо Лагорио в ходе презентации выездного консульства Аргентины и Бразилии в Санкт-Петербурге.
"Есть видео, где четыре аргентинца бьют одного человека, предположительно хорвата. У них были изъяты Fan ID, они покинули территорию Российской Федерации. Как посол Аргентины, я хотел бы отметить, что среди 35 тысяч фанатов из Аргентины было всего 10 случаев неподобающего поведения, остальные болельщики наслаждаются футболом", — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как на стадионе несколько человек бьют лежащего мужчину. Инцидент произошел в подтрибунном помещении арены за несколько минут до финального свистка.
В том матче хорваты обыграли Аргентину с разгромным счетом 3:0.
Правительство Аргентины попросило российские власти задержать и депортировать четверых болельщиков, которые участвовали в избиении хорвата. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в Twitter опубликовала фотографии нападавших и назвала их имена, пишет znak.com.
Elía, Pardo, Eslejer y Catalán son los 4 violentos identificados en el video que golpean salvajemente al ciudadano croata. Le pedimos a las autoridades de #Rusia que los detengan y deporten. Firmamos un acuerdo para cuidar a los argentinos y ser firmes con los que quiebran la ley pic.twitter.com/Ap2t4oUXbu— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 июня 2018 г.
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