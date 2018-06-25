Из России выслали четверых аргентинцев, избивших хорватского болельщика

"Есть видео, где четыре аргентинца бьют одного человека, предположительно хорвата. У них были изъяты Fan ID, они покинули территорию Российской Федерации. Как посол Аргентины, я хотел бы отметить, что среди 35 тысяч фанатов из Аргентины было всего 10 случаев неподобающего поведения, остальные болельщики наслаждаются футболом", — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлено, как на стадионе несколько человек бьют лежащего мужчину. Инцидент произошел в подтрибунном помещении арены за несколько минут до финального свистка.

В том матче хорваты обыграли Аргентину с разгромным счетом 3:0.

Правительство Аргентины попросило российские власти задержать и депортировать четверых болельщиков, которые участвовали в избиении хорвата. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в Twitter опубликовала фотографии нападавших и назвала их имена, пишет znak.com.