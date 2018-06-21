Депутат предложил сделать всероссийский выходной, если сборная России выйдет в 1/8 финала

"Выходной день в случае выхода из группы с первого места? Конечно, если сборная России выйдет с первого места, там как раз перед 1/8 финала будет день отдыха официально для всех футболистов. Вот можно было бы сделать для россиян этот день выходным в честь подобного события. Потому что действительно 32 года не выходили из группы, а 16 лет назад последний раз вообще побеждали на ЧМ", — сказал Лебедев.

Решение должен принять глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Вице-спикер Госдумы назвал тактику, выбранную тренером сборной Станиславом Черчесовым, "правильной", потому как "пик формы футболистов пришелся как раз на два стартовых матчах ЧМ".

Ранее сообщалось, что власти Сочи объявили выходными шесть "матчевых" дней.

14 июня на московском стадионе "Лужники" в первом матче мундиаля российские футболисты победили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0, а 19 июня — египтян со счетом 3:1, пишет znak.com.

По итогам мачта футболистов Уругвая и Саудовской Аравии, Уругвай и Россия вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Это стало первым выходом отечественной сборной в стадию плей-офф впервые за 32 года.

Чемпионат мира по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах России. ЧМ-2018 продлится до 15 июля.