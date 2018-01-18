Из-за морозов -52°С в заполярном Норильске отменили крещенские купания

Традиционно крещенские купания в Норильске организуют на озере Долгом. В этом году руководство города категорически не рекомендует проводить погружения на открытой воде во избежание обморожений и чрезвычайных ситуаций.

В ближайшие дни ожидается понижение температуры до -50-52°С. Населению рекомендуется ограничить свое передвижение и нахождение детей на открытом воздухе, по возможности не пользоваться личным автотранспортом.

На сибирские регионы идёт похолодание, говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС. В ближайшие сутки ожидается существенное понижение температуры на большей части Сибирского федерального округа. Морозы, местами до -35°С, -40°С продержатся насколько дней.