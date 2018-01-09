Из-за развала СССР россияне не могут доказать, что наработали на пенсию по возрасту

Россияне не могут оформить себе достойную пенсию по возрасту из-за советских печатей в трудовых книжках. Сотрудники Пенсионного фонда России (ПФР) отказываются подтверждать пожилым людям трудовой стаж.
Москвичка Наталья Злобина рассказала "МК", что два года назад начала оформлять пенсию по возрасту. Всю жизнь женщина работала в Москве в "солидных организациях", стаж — 33 года. Все записи в трудовой книжке присутствовали, печати стояли. Но на приеме сотрудница ПФР наотрез отказалась зачесть женщине восемь лет работы в трудовой стаж.
"У вас тут в 1994 году печать, и на ней написано: "Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Издательство "Русский язык". А в 1994 году СССР уже не было, значит, печать недействительная и запись о вашей работе тоже", — пояснила сотрудница Пенсионного фонда. Доводы о том, что, когда Злобина начинала работать в организации, Советский Союз еще существовал, чиновница оставила без внимания.
Так как издательства уже не существовало, Злобина обратилась за подтверждением своего стажа в Росимущество. Но там женщине не предоставили документы. "Я попробовала предоставить в ПФР свое сохранившееся служебное удостоверение, подтверждавшее, что в журнале я все-таки работала. Принесла туда сами экземпляры журнала, где в каждом номере отпечатан состав редакции, в том числе "Отдел литературы и культуры — Н. Злобина". Где и мои публикации. Доказать ПФР, что я работала в журнале, не удалось", — пожаловалась Злобина. В итоге москвичка просто сдалась.
Издание отмечает, что пример Злобиной — далеко не единственный. Правда, некоторым гражданам везет — их организации до сих пор существуют, поэтому стаж удается подтвердить. Партнер юридической фирмы "СМБ Консалт" Максим Плетнев посоветовал в безвыходных случаях получать от ПФР письменный отказ и обжаловать его в суде. "Даже если не будет отказа, можно обжаловать бездействие", — сказал Плетнев, пишет ura.ru.
Пенсии были одной из самых животрепещущих тем 2017 года. Правительство обещало повысить размер выплаты российским старикам. Вот и настал тот долгожданный момент. Чиновники сообщили, что пенсии по старости увеличиваются с 1 января 2018 года на 3,7%, средняя прибавка составит 500 руб. Если в 2017 году средний размер пенсий составлял 13,8 тыс. рублей, то в 2018 году он увеличится до 14,3 тыс. рублей. Повышенные пенсии начнут получать почти 40 млн неработающих пенсионеров. Как поясняют эксперты, и не только экономические, таким образом правительство пытается "задобрить" пожилых граждан — главный электорат перед президентскими выборами, которые состоятся в марте 2018 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.