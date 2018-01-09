Из-за развала СССР россияне не могут доказать, что наработали на пенсию по возрасту

Москвичка Наталья Злобина рассказала "МК", что два года назад начала оформлять пенсию по возрасту. Всю жизнь женщина работала в Москве в "солидных организациях", стаж — 33 года. Все записи в трудовой книжке присутствовали, печати стояли. Но на приеме сотрудница ПФР наотрез отказалась зачесть женщине восемь лет работы в трудовой стаж.

"У вас тут в 1994 году печать, и на ней написано: "Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Издательство "Русский язык". А в 1994 году СССР уже не было, значит, печать недействительная и запись о вашей работе тоже", — пояснила сотрудница Пенсионного фонда. Доводы о том, что, когда Злобина начинала работать в организации, Советский Союз еще существовал, чиновница оставила без внимания.

Так как издательства уже не существовало, Злобина обратилась за подтверждением своего стажа в Росимущество. Но там женщине не предоставили документы. "Я попробовала предоставить в ПФР свое сохранившееся служебное удостоверение, подтверждавшее, что в журнале я все-таки работала. Принесла туда сами экземпляры журнала, где в каждом номере отпечатан состав редакции, в том числе "Отдел литературы и культуры — Н. Злобина". Где и мои публикации. Доказать ПФР, что я работала в журнале, не удалось", — пожаловалась Злобина. В итоге москвичка просто сдалась.

Издание отмечает, что пример Злобиной — далеко не единственный. Правда, некоторым гражданам везет — их организации до сих пор существуют, поэтому стаж удается подтвердить. Партнер юридической фирмы "СМБ Консалт" Максим Плетнев посоветовал в безвыходных случаях получать от ПФР письменный отказ и обжаловать его в суде. "Даже если не будет отказа, можно обжаловать бездействие", — сказал Плетнев, пишет ura.ru.

Пенсии были одной из самых животрепещущих тем 2017 года. Правительство обещало повысить размер выплаты российским старикам. Вот и настал тот долгожданный момент. Чиновники сообщили, что пенсии по старости увеличиваются с 1 января 2018 года на 3,7%, средняя прибавка составит 500 руб. Если в 2017 году средний размер пенсий составлял 13,8 тыс. рублей, то в 2018 году он увеличится до 14,3 тыс. рублей. Повышенные пенсии начнут получать почти 40 млн неработающих пенсионеров. Как поясняют эксперты, и не только экономические, таким образом правительство пытается "задобрить" пожилых граждан — главный электорат перед президентскими выборами, которые состоятся в марте 2018 года.