Изморозь, туман и гололёд. Синоптики сообщили о погоде в Алтайском крае и Республике Алтай

3 января в Алтайском крае ожидаются небольшая облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Утром местами возможны туман и изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер в крае будет незначительный, 1-6 м/с. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет -15…-20С, а в восточных районах и до -25?С.
В Барнауле также ожидается небольшая облачность, без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный , 1-6 м/с. Температура -18…-20С.
В Республике Алтай ожидаются небольшая облачность, без осадков, в утренние часы в отдельных районах туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха -14…-19С, местами -24…-29С.
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