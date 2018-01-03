Изморозь, туман и гололёд. Синоптики сообщили о погоде в Алтайском крае и Республике Алтай

Ветер в крае будет незначительный, 1-6 м/с. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет -15…-20С, а в восточных районах и до -25?С.

В Барнауле также ожидается небольшая облачность, без осадков, в утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный , 1-6 м/с. Температура -18…-20С.

В Республике Алтай ожидаются небольшая облачность, без осадков, в утренние часы в отдельных районах туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха -14…-19С, местами -24…-29С.