Российский исследователь спрогнозировал конец света

Он приближается к Земле и может быть связан с очередным концом света, уверен исследователь.

Сначала Дегтереву предмет показался астероидом, но он отбросил эту гипотезу, поскольку НЛО отражает лучи Солнца и имеет круглую форму. После этого он предположил, что возможно это Луна, однако объект появился с другого края Земли, там, где обычно она не восходит.

"Предмет хоть и очень большой, но находится к Земле ближе, чем Луна. Отражает солнечные лучи, имеет сферическую форму. Скорее всего сделан из металла. Он ещё приближается к Земле. И виден, пока, только из космоса", — рассказал исследователь.

МКС в тот момент, пока Дегтерев наблюдал за таинственным объектом, прекратило передачу сигнала и выключило все видеокамеры. Исследователь посчитал, что это может быть как-то связано с очередным концом света, пишет ura.ru. В момент появления предмета станция пролетала над Алжиром (Африка).

Справка

Валентин Дегтерев прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета АН-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников.