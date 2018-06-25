Российский исследователь спрогнозировал конец света

Исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил с камеры МКС непознанный летающий объект.
Он приближается к Земле и может быть связан с очередным концом света, уверен исследователь.
Сначала Дегтереву предмет показался астероидом, но он отбросил эту гипотезу, поскольку НЛО отражает лучи Солнца и имеет круглую форму. После этого он предположил, что возможно это Луна, однако объект появился с другого края Земли, там, где обычно она не восходит.
"Предмет хоть и очень большой, но находится к Земле ближе, чем Луна. Отражает солнечные лучи, имеет сферическую форму. Скорее всего сделан из металла. Он ещё приближается к Земле. И виден, пока, только из космоса", — рассказал исследователь.
МКС в тот момент, пока Дегтерев наблюдал за таинственным объектом, прекратило передачу сигнала и выключило все видеокамеры. Исследователь посчитал, что это может быть как-то связано с очередным концом света, пишет ura.ru. В момент появления предмета станция пролетала над Алжиром (Африка).
Справка
Валентин Дегтерев прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета АН-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников.
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